Россияне описали идеальный отдых

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Почти все опрошенные россияне (97,5%) назвали путешествия идеальным отдыхом. Об этом говорится в результатах исследования сервиса OneTwoTrip, с которыми ознакомились «Известия» 11 марта.

Респонденты, которые придерживаются иного мнения, предпочитают провести время с друзьями или родными на даче, побыть дома в одиночестве или с семьей, либо погулять по своему городу.

Что касается лучшего формата в путешествиях, то большинство выбирают пляжный отдых — проводить время у моря любят 64,5%. Также популярны поездки на природу (54,4%), экскурсии (44,8%) и приключения (43,7%). Почти одинаковое количество респондентов считают идеальным времяпрепровождением активные развлечения (38,6%) и культурный досуг (37,5%). И только 28,1% голосов набрал городской туризм.

Оптимальная продолжительность идеального отдыха для 37,4% россиян — 1–2 недели, в то время как для 22,7% достаточно недели, а 16,1% предпочли бы отдыхать 2–3 недели. Около месяца нужно 8,4% россиян, 7,8% — пять дней, а 2,7% достаточно только выходных. При этом 4,9% респондентов ответили, что идеальный отдых должен длиться бесконечно.