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Россияне начали готовиться ко Дню всех влюбленных: спрос вырос на кондитеров и флористов

13 февраля 2024 11:33
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Россияне начали готовиться ко Дню всех влюбленных: спрос вырос на кондитеров и флористов

Аналитики Авито Услуг проанализировали активность россиян на платформе в канун Дня всех влюбленных.

Россияне начали готовиться ко Дню всех влюбленных уже в начале февраля. Спрос вырос на кондитеров и флористов, а также клинеров и бьюти-мастеров. Аналитики Авито Услуг составили топ самых востребованных услуг к 14 февраля и рассказали об их средней стоимости по стране. 

Цветы и съедобные букеты

Традиционно в топе самых популярных услуг в канун 14 февраля предложения от флористов и кондитеров. По сравнению с концом января, в начале февраля спрос на услуги изготовителей цветочных букетов на заказ вырос на 21%. Дороже всего они обойдутся жителям Калининграда и Хабаровска (и там, и там — от 2500 рублей). В столице средняя стоимость букета цветов начинается от 2000 рублей, в Санкт-Петербурге — от 1790 рублей.

Активнее вырос спрос на заказ съедобных букетов. Услугами изготовителей композиций из сладостей, ягод и фруктов в последние две недели интересуются в полтора раза (+58%) чаще, чем в январе. Исполнители предвидели грядущий ажиотаж: только в последние две недели объем предложения от изготовителей съедобных букетов на Авито Услугах вырос на 22%, а по сравнению с прошлым годом — на 64%. Дешевле всего заказать съедобный букет — в Иркутске и Красноярске (в обоих городах — от 500 рублей), а дороже всего — в Улан-Удэ, Ульяновске и Ярославле (везде — от 1500 рублей). В Москве стоимость такого съедобного букета начинается от 1190 рублей, в Санкт-Петербурге — от 1000 рублей. 

Шары и подарки ручной работы

Составители композиций из воздушных шаров в канун Дня всех влюбленных тоже готовятся к росту количества заказов. В последние две недели спрос вырос уже на 8% и продолжит расти до пиковых значений непосредственно 14 февраля, так как многие исполнители готовы браться за заказы день в день. Предложение от производителей выросло на 11% в тот же период — и, как ожидается, также продолжит расти до самого 14 февраля включительно.

Помимо воздушных шаров россияне собираются дарить друг другу подарки ручной работы. Спрос на изготовление различных статуэток, кулонов, альбомов и других тематических изделий от мастеров в первой половине февраля вырос на 13%.

В канун 14 февраля россиян интересуют изделия от художников-портретистов — интерес к изготовлению портретов по фотографии вырос на 17% по сравнению с концом января. Дороже всего стоит заказать портрет у художников во Владивостоке (от 1500 рублей), а выгоднее всего работать с портретистами из Ханты-Мансийска (от 800 рублей) и Челябинска (от 800 рублей).

Бьюти образ к праздничному вечеру

В канун 14 февраля вырос интерес и к бьюти-услугам. Россиянки записались на макияж (+32%), маникюр и педикюр (+30%), ресницы и брови (+249%) и к парикмахеру (+8%). Средняя стоимость полного бьюти образа начинается от 4900 рублей.

Генеральная уборка перед праздником 

Кроме того, аналитики Авито Услуг зафиксировали рост спроса на услуги клинеров. Накануне 14 февраля специалистов по простой быстрой уборке искали на 15% чаще, чем годом ранее.

Сколько стоит отпраздновать 14 февраля в России?

Средняя стоимость самых популярных услуг ко Дню всех влюбленных

Букета цветов на заказ

от 1490 рублей

Изготовление съедобного букета

от 1000 рублей

Связка из 10 воздушных шаров

от 1300 рублей

Подарок ручной работы

от 700 рублей

Портрет любимого/любимой на заказ

от 1000 рублей

Генеральная уборка в квартире или доме

от 1000 рублей

Бьюти-образ

от 4900 рублей

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