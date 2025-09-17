Я нашел ошибку
Главные новости:
Не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов).
С 18 по 20 сентября в губернии ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Участникам регионального форума воспитателей детских садов предстоит услышать о мерах государственной поддержки семьи, семейных ценностях и семейном воспитании, о механизмах просвещения родителей и содержании Программы просвещения родителей. 
Воспитатели детских садов ПФО обсудят в Уфе развитие просветительской работы
Четыре медали чемпионата России по прыжкам на батуте завоевали спортсмены Самарской области
Четыре медали чемпионата России по прыжкам на батуте завоевали спортсмены Самарской области
Виктор Часовских: паспорта готовности к зиме получили 85% домов в Самарской области
Виктор Часовских: паспорта готовности к зиме получили 85% домов в Самарской области
Пилот из Пензенской области совершил вынужденную посадку в поле в Кинельском районе
Пилот из Пензенской области совершил вынужденную посадку в поле в Кинельском районе
В Самаре искали незаконных мигрантов, один пытался убежать
В Самаре искали незаконных мигрантов, один пытался убежать
Билайн дарит новым клиентам «плана б.» 1 терабайт интернета
Билайн дарит новым клиентам «плана б.» 1 терабайт интернета
россияне готовы копить долго на квартиру, детей и пенсию
Россияне готовы копить долго на квартиру, детей и пенсию
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.84
-0.23
EUR 97.89
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне готовы копить долго на квартиру, детей и пенсию

17 сентября 2025 13:33
127
россияне готовы копить долго на квартиру, детей и пенсию

Большинство россиян (74,5%) ощущает финансовую защищенность при наличии накоплений не менее 1 млн. рублей, однако готовы копить деньги лишь на конкретную цель — чаще всего это покупка жилья, помощь детям, поддержание собственного здоровья или формирование пенсии. К таким выводам пришли НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» и Финансовый университет при Правительстве России, опросив 2000 респондентов по всей стране методом онлайн-анкетирования.

Участников опроса спросили, при какой сумме накоплений они ощущают финансовую защищенность. Большинство респондентов (74,5%) ответили, что им нужно не менее 1 млн. рублей. Из них 23,5% считают достаточными накопления от 1 до 3 млн рублей, 28,4% называют сумму от 3 до 5 млн рублей, а каждый десятый (10,6%) — от 5 до 10 млн рублей.

Ответы мужчин и женщин на этот вопрос в основном совпадают: разница колеблется в пределах погрешности выборки. Более значимые различия отмечаются только среди тех, кто выбрал вариант «Более 10 миллионов рублей». Так ответили 12,7% мужчин и 11,4% женщин.

Показательно, что чем выше уровень дохода респондентов, тем больше средств им необходимо для ощущения финансовой защищенности. Если среди респондентов с низкими доходами накопления в пределах от 500 тысяч до 1 миллиона рублей выбрали 18,3%, а от 1 до 3 миллионов — 23,8%, то в высокодоходной группе респондентов аналогичные категории выбрали 4,2% и 19,7% соответственно. Вместе с тем, накопления более 10 миллионов рублей назвали достаточными 26,1% опрошенных с высокими доходами, тогда как в низкодоходной группе такую сумму указали 10,4% участников.

Почти 65% респондентов готовы формировать долгосрочные сбережения на протяжении 10–15 лет. Чаще всего речь идёт о приобретении недвижимости или погашении ипотеки — эту цель выбрали 28,9% опрошенных. На втором месте — накопления на образование и стартовый капитал для детей (21,1%). Поддержание собственного здоровья указали 15,7% участников, формирование пенсии — 10,5%.

«Большинство наших сограждан фактически занимаются личным финансовым планированием или готовы к нему, хотя не часто отдают себе отчет в этом. Желание накопить на пенсию или покупку недвижимости, средства на образование детей в своей совокупности декларируют свыше 60%, что показывает значительный, хотя часто и исключительно потенциальный интерес россиян к сбережениям» - подчеркнул заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.

Примечательно, что женщины в большей степени готовы формировать сбережения на образование и стартовый капитал своих детей: это стало приоритетной целью для 22,1% женщин против 19,9% у мужчин. Респондентки также чаще заботятся о здоровье (16,2% против 15,2%). Мужчины, в свою очередь, чаще планируют использовать долгосрочные накопления для открытия собственного бизнеса (5,3% против 4,4%) и получения дополнительного образования (3,9% против 3,6%). Почти каждый десятый мужчина мечтает накопить на длительный отпуск (9,8% против 9,1% женщин). При этом покупка недвижимости или погашение ипотеки остаётся самой популярной целью как у мужчин, так и у женщин: так ответили 29,4% мужчин и 28,5% женщин. Формирование пенсии назвали 10,8% мужчин и 10,2% женщин — по этому направлению различий практически нет. 

 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
191
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
166
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
293
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
338
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
426
Весь список