россияне готовы копить долго на квартиру, детей и пенсию

Большинство россиян (74,5%) ощущает финансовую защищенность при наличии накоплений не менее 1 млн. рублей, однако готовы копить деньги лишь на конкретную цель — чаще всего это покупка жилья, помощь детям, поддержание собственного здоровья или формирование пенсии. К таким выводам пришли НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» и Финансовый университет при Правительстве России, опросив 2000 респондентов по всей стране методом онлайн-анкетирования.

Участников опроса спросили, при какой сумме накоплений они ощущают финансовую защищенность. Большинство респондентов (74,5%) ответили, что им нужно не менее 1 млн. рублей. Из них 23,5% считают достаточными накопления от 1 до 3 млн рублей, 28,4% называют сумму от 3 до 5 млн рублей, а каждый десятый (10,6%) — от 5 до 10 млн рублей.

Ответы мужчин и женщин на этот вопрос в основном совпадают: разница колеблется в пределах погрешности выборки. Более значимые различия отмечаются только среди тех, кто выбрал вариант «Более 10 миллионов рублей». Так ответили 12,7% мужчин и 11,4% женщин.

Показательно, что чем выше уровень дохода респондентов, тем больше средств им необходимо для ощущения финансовой защищенности. Если среди респондентов с низкими доходами накопления в пределах от 500 тысяч до 1 миллиона рублей выбрали 18,3%, а от 1 до 3 миллионов — 23,8%, то в высокодоходной группе респондентов аналогичные категории выбрали 4,2% и 19,7% соответственно. Вместе с тем, накопления более 10 миллионов рублей назвали достаточными 26,1% опрошенных с высокими доходами, тогда как в низкодоходной группе такую сумму указали 10,4% участников.

Почти 65% респондентов готовы формировать долгосрочные сбережения на протяжении 10–15 лет. Чаще всего речь идёт о приобретении недвижимости или погашении ипотеки — эту цель выбрали 28,9% опрошенных. На втором месте — накопления на образование и стартовый капитал для детей (21,1%). Поддержание собственного здоровья указали 15,7% участников, формирование пенсии — 10,5%.

«Большинство наших сограждан фактически занимаются личным финансовым планированием или готовы к нему, хотя не часто отдают себе отчет в этом. Желание накопить на пенсию или покупку недвижимости, средства на образование детей в своей совокупности декларируют свыше 60%, что показывает значительный, хотя часто и исключительно потенциальный интерес россиян к сбережениям» - подчеркнул заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.

Примечательно, что женщины в большей степени готовы формировать сбережения на образование и стартовый капитал своих детей: это стало приоритетной целью для 22,1% женщин против 19,9% у мужчин. Респондентки также чаще заботятся о здоровье (16,2% против 15,2%). Мужчины, в свою очередь, чаще планируют использовать долгосрочные накопления для открытия собственного бизнеса (5,3% против 4,4%) и получения дополнительного образования (3,9% против 3,6%). Почти каждый десятый мужчина мечтает накопить на длительный отпуск (9,8% против 9,1% женщин). При этом покупка недвижимости или погашение ипотеки остаётся самой популярной целью как у мужчин, так и у женщин: так ответили 29,4% мужчин и 28,5% женщин. Формирование пенсии назвали 10,8% мужчин и 10,2% женщин — по этому направлению различий практически нет.