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Россиян хотят обязать регистрироваться на маркетплейсах через «Госуслуги»

30 января 2025 12:31
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Россиян хотят обязать регистрироваться на маркетплейсах через «Госуслуги»

Правительство России подготовило пакет антимошеннических поправок к законам «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В числе инициатив — обязательная регистрация пользователей маркетплейсов через «Госуслуги». С документом ознакомился Forbes.

В случае утверждения поправок россиян обяжут верифицировать данные при помощи «Госуслуг» не только в интернет-магазинах, но и на досках объявлений, сайтах по поиску работы и предложению услуг. В свою очередь, банки, операторы связи, интернет-магазины должны добавить биометрию в качестве способа авторизации в своих приложениях и личных кабинетах. Сотрудникам указанных организаций запретят использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами.

«Разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее. Регистрация передачи сим-карт третьим лицам на Госуслугах должна ограничить возможности для мошенников, которые используют чужие номера в преступных схемах»,— добавили в Минцифры. Разработка поправок входит в реализацию нацпроекта «Экономика данных». По информации источника Forbes, документ сейчас находится на межведомственном рассмотрении.

В декабре «Ъ» сообщал, что группа сенаторов и депутатов разработала законопроект, обязывающий цифровые площадки информировать игроков о содержании видеоигр. Также предлагалось идентифицировать геймеров с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги», пишет Коммерсантъ. 

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