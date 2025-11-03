"Россия – спортивная держава": в Самаре стартовал Кубок России по гонкам дронов

152

Одно из крупнейших событий в мире гонок дронов – Кубок России с участием сильнейших пилотов страны – стартовал в Самаре в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Соревнования продлятся с 3 по 5 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Форум проводится с 5 по 7 ноября в Самаре в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации и правительства Самарской области.

Тема развития спорта высоких технологий широко представлена в программах Форума. 5 и 6 ноября на деловых сессиях поднимут ключевые вопросы о цифровой трансформации отрасли, будущем развития гонок дронов, спортивного программирования, фиджитал-спорта, лазертага и использования искусственного интеллекта в спорте.

Ключевые вопросы, задачи и цели для дальнейшего развития инновационных видов спорта обсудят: президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта, чемпион Олимпийских игр по спортивной гимнастике Никита Нагорный, исполнительный директор Федерации спортивного программирования России Александр Росляков, президент Федерация компьютерного спорта России Дмитрий Смит, председатель Федерации лазертага России Дмитрий Солодов и председатель Общероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская и другие представители спортивных организаций, органов власти и бизнеса.

Одним из ярких примеров успешного развития отрасли стал Кубок России по гонкам дронов, который стартовал сегодня в чаше стадиона «Самара Арена».

Выявить сильнейших пилотов Кубка России в Самару приехал 61 спортсмен из 14 регионов страны. Им предстоит соревноваться в четырех дисциплинах: класс 200 и класс 330 – в личном и командном зачетах. Среди участников – победители и призеры первенства и чемпионата России, а также первого официального международного турнира – Кубка Москвы по гонкам дронов – 2025. Самой юной участнице Кубка России Арине Курковой 14 лет. По итогам соревнований сформируется окончательный состав сборной России по гонкам дронов.

«Кубок России по гонкам дронов – это мост между спортом и инновациями, между традицией и будущим. На площадке форума „Россия – спортивная держава“ мы показываем, что наша страна не просто следит за трендами, а усилиями Минспорта России и всей отрасли формирует их, активно развивая и продвигая технологические виды спорта, где победа зависит не только от личного мастерства, но и от совершенства инженерной мысли», – пояснил президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.

В день официального старта Форума, 5 ноября, пройдет финал соревнований в самом зрелищном и скоростном 330-м классе – в командном зачете. В среду, 5 ноября, жители Самары смогут бесплатно увидеть баталии Кубка России на стадионе «Солидарность Самара Арена», для всех остальных будет организована прямая трансляция на Rutube-канале Федерации гонок дронов.

Отметим, что зрители и гости Форума смогут не только погрузиться в гоночный драйв и посмотреть состязание сильнейших, но и попробовать себя в роли пилота на мастер-классах. Каждый может поиграть в дрон-баскетбол, полетать на виртуальном дроне в симуляторе, собрать квадрокоптер и увидеть гонку глазами спортсмена в FPV-очках.

Организатором соревнований выступает Федерация гонок дронов России.

Стратегический партнер Форума – группа компаний «Уралхим». Генеральные партнеры – ПАО «Магнит», Российская премьер-лига, ПАО «ФосАгро», лотерейный бренд «Спортлото». Коммуникационный партнер – медиахолдинг МАЕР. Партнеры – ППК «Единый регулятор азартных игр», ПСБ, букмекерская компания FONBET.