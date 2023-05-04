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Российский Красный Крест запустил в Самарской области единую информационную платформу для поиска помощников по уходу

4 мая 2023 12:07
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Российский Красный Крест запустил в Самарской области единую информационную платформу для поиска помощников по уходу

Российский Красный Крест (РКК) – старейшая гуманитарная организация России – запустил в Самарской области единую информационную платформу для поиска помощников по уходу «Здесь помогают». Платформа поможет обеспечить самарцам удобный и равный доступ к качественным социальным услугам. До конца 2023 года портал «Здесь помогают» будет доступен для 85 регионов страны.

«Здесь помогают» уже запущена на территории 10 пилотных регионов. Помимо самарцев, единой информационной платформой могут воспользоваться жители Калужской, Калининградской, Ульяновской, Тамбовской, Белгородской и Псковской областей, а также Камчатского края, Республик Карелия и Тыва.

«Нашей целью было создать простую и в то же время функциональную единую платформу с интуитивно понятным интерфейсом, чтобы люди максимально легко могли обратиться за необходимой поддержкой и получить качественную профессиональную помощь. Причем, верификация специалистов для вхождения в реестр включает проверку документов об образовании через федеральный реестр документов об образовании и собеседование с психологом Российского Красного Креста, поэтому благополучатели могут быть уверены, что данные о помощнике и об организации, которую он представляет, являются достоверными», – рассказала руководитель проекта, заместитель исполнительного директора по программам Российского Красного Креста Олеся Назарова.

«Здесь помогают» позволит развивать сообщество сотрудников региональных отделений РКК, занятых в сфере ухода за нуждающимися, как на основе договора, так и на добровольческих началах. Это повысит качество оказываемых социальных услуг. Зарегистрироваться на платформе могут квалифицированные помощники, социальные работники, добровольцы, которые прошли необходимое обучение, а также сами благополучатели и их представители.

«Мы рассчитываем, что платформа, созданная при поддержке Фонда президентских грантов, сократит время поиска специалиста по уходу для нуждающегося, а также позволит повысить качество предоставляемых социальных услуг за счет создания прозрачного конкурентного рынка специалистов, тем самым улучшив качество жизни людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в уходе», – рассказала руководитель проекта.

Единая информационная платформа РКК для помощников по уходу позволит выявлять потребности самарцев и оказывать им адресную помощь. Специалисты и добровольцы смогут оперативно и гибко реагировать на запросы и помогать в решении проблем благополучателей, которые не могут справиться с бытовыми трудностями или просто нуждаются в собеседнике и не знают, куда обратиться.

Как отметила Олеся Назарова, «при необходимости Российский Красный Крест сможет придать проблему огласке и помочь решить ее силами наших региональных отделений, открыв сбор или призвав на помощь другие социально ориентированные некоммерческие организации».

Кроме того, на платформе возможен поиск квалифицированных нянь – работников по присмотру и уходу за детьми.

 

Теги: Акценты

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