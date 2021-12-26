Российский Дед Мороз из Великого Устюга встретился с юным самарцами

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Накануне Российский Дед Мороз из Великого Устюга посетил театр "Самарская площадь" и театр кукол.

В театре «Самарская площадь» прошла елка для особенных детей. Порядка 70 ребят пообщались с настоящим Дедом Морозом и посмотрели новогодний спектакль. Этой традиции уже много лет. Каждый год зимний волшебник дарит веру в чудеса тем, кому она нужнее всего.

В здании театра кукол на ул.Самарская для детей-сирот, воспитанников социальных учреждений и многодетных семей подготовили специальную программу по мотивам произведения «Алиса в стране чудес».

Как только волшебник вошёл в зал, он обратился к юным самарцам и их родителям с поздравлениями и помог зажечь огнями новогоднюю елку.

- Желаю добра, здоровья крепкого. Чтобы всегда хватало сил на все начинания, чтобы желания ваши исполнились. А ещё, чтобы у каждого человека на Земле был дом, большой и тёплый, чтобы в нем всегда ждали и любили, - сказал Дед Мороз.

Фото: администрация Самары