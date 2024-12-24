Российские космонавты на МКС рассказали Деду Морозу о сокровенном желании

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Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), во время сеанса видеосвязи с Дедом Морозом из ЦУП, сообщили, что в 2025 году мечтают о мирном небе над головой и реализации всех планов, передает РИА Новости.

Главный Дед Мороз Москвы и Снегурочка по видеосвязи из Центра управления полётами поздравили с Новым годом российских космонавтов Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова, находящихся на борту МКС.

"Наверное, одно из самых сокровенных желаний, чтобы всё задуманное сбылось, получилось, ну и, конечно же, чтобы был мир", - сказал космонавт Овчинин.

Его коллега Вагнер согласился, добавив, что мечтает о мирном небе над головой и "увидеть уже побыстрее свои семьи", а космонавт Горбунов пожелал, чтобы в следующем году все люди на планете Земля были счастливы и здоровы.

Овчинин и Вагнер прибыли на МКС 11 сентября 2024 года на корабле "Союз МС-26" вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом. Горбунов прилетел на американском Crew Dragon миссии Crew-9 с американцем Ником Хейгом 30 сентября. Кроме них на станции находятся американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор – экипаж первой пилотируемой миссии нового Boeing Starliner, "застрявшие" в космосе из-за неисправности корабля. Они вернутся на Землю на Crew Dragon с Хейгом и Горбуновым.

Фото: pxhere.com