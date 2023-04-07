Росреестр СО:  появилась возможность получения бесплатной онлайн-выписки из ЕГРН

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Управление Росреестра по Самарской области приняло участие в бизнес-семинаре с участниками рынка недвижимости.

На информационной площадке «Мой бизнес» в среду собрались многие представители заявленной сферы. Управление Росреестра по Самарской области представляла Аделаида Гук, начальник отдела регистрации ипотеки.

В своем выступлении спикер озвучила новеллы законодательства, а также возможности использования электронных сервисов Росреестра.

Не остались без внимания нововведения, усилившие защиту персональных данных граждан.

Теперь информация о правообладателе в выписке из ЕГРН доступна только при его согласии на раскрытие его ФИО и даты рождения. Для этого владельцу недвижимости необходимо обратиться в Росреестр и внести соответствующую запись в ЕГРН. Подать заявление о внесение сведений в реестр прав – предоставлять информацию неограниченному кругу лиц можно через МФЦ и в личном кабинете на официальном сайте ведомства.

Для удобства россиян с 1 марта 2023 года на портале Госуслуг появилась возможность получения бесплатной онлайн-выписки из ЕГРН.

«Граждане теперь могут самостоятельно получить сведения из ЕГРН о принадлежащих на праве собственности объектах недвижимости. В выписке будут отображаться все персональные данные собственника, а также совладельцев и предыдущих правообладателей объектов недвижимости, сведения о зарегистрированных правах и ограничениях. Однако такая выписка не будет содержать планов и схем. Следует также помнить, что для корректного запроса паспортные данные и СНИЛС лица, заказавшему выписку должны быть актуальными», – отметила Аделаида Гук.

В ходе встречи было отмечено, что повышение качества государственных услуг Росреестра невозможно без взаимодействия с профессиональными участниками рынка.

«Риэлтерам также важно развивать цифровые услуги и упрощать подготовку документов к сделкам с недвижимостью, чтобы сделать процесс регистрации максимально быстрым. Этому способствует расширение форматов и площадок взаимодействия с Росреестром, в том числе получение информации в режиме онлайн. Однако очные встречи также очень нужны и полезны, ведь услышать информацию из первых уст, гораздо важнее», – комментирует руководитель агентства недвижимости Альфа Сити, вице-президент Ассоциации Поволжская Гильдия Риэлторов Гузалия Рахматова.

Обсудили также практические вопросы взаимодействия с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью. Для того, чтобы регистрация права и ипотеки в силу закона осуществлялась быстрее, специалист Управления Росреестра по Самарской области дала несколько рекомендаций участникам бизнес-семинара для подготовки к регистрации:

1. Проверяйте наличие обременений. Предыдущую ипотеку необходимо погасить, либо – указать в договоре (обязательно) как обременение и взять согласие от залогодержателя на продажу объекта недвижимости с обременением.

2. Правильно указывайте цену сделки, и сверяйте цифры, чтобы не было расхождений в представленных документах.

3. Не забывайте, что нотариальные документы (доверенность, согласие, договор), в которых отсутствует QR-код необходимо в электронном виде удостоверять тождественностью подписи у нотариуса. Иначе они не подлежат рассмотрению при подаче документов в электронном виде.

4. Указывайте достоверный кадастровый номер объекта. В ином случае подключение к заявлению неверного номера не позволяет провести корректные регистрационные действия и выдать выписку о зарегистрированных правах.

5. Оплачивайте госпошлину сразу, таким образом сократится срок регистрации, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области