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Росреестр СО: подвели итоги работы ведомства за первое полугодие и определили задачи на второе полугодие 2024 года

22 июля 2024 14:35
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В Самарском регионе продолжается активная работа по интеграции в Национальную систему пространственных данных.

На расширенном совещании Управления Росреестра по Самарской области подвели итоги работы ведомства за первое полугодие, а также определили задачи на второе полугодие 2024 года.

Государственные услуги Росреестра относятся к наиболее востребованным среди граждан и предпринимателей. Процесс государственной регистрации с каждым годом насыщается цифровыми технологиями, обеспечивая точность сведений реестра недвижимости, повышая доступность и сокращая время на получение государственных услуг. Руководитель Управления Росреестра по Самарской области Вадим Маликов отметил: «В числе приоритетов Росреестра правительством России обозначено продолжение работ по вовлечению земель в оборот, необходимых для реализации планов жилищного строительства, а также обеспечение полноты и чистоты данных ЕГРН, дальнейшую интеграцию в Национальную систему пространственных данных».           

Выступление заместителя руководителя Управления Татьяны Титовой было посвящено текущему статусу и перспективным задачам по реализации поручений, стоящих перед Управлением: «Ключевой задачей ведомства является своевременная реализация госпрограммы «Национальная система пространственных данных», нацеленной на создание многослойной цифровой карты страны, объединяющей пространственные данные всех ведомств. Самарская область в этом направлении находится в числе регионов-лидеров, максимально выполнив показатели «дорожных карт»».

Одним из основных вопросов совещания стало соблюдение гражданскими служащими основных требований к служебному поведению, предотвращение и урегулирование конфликтов интересов.

Кроме того, спикеры мероприятия ознакомили с порядком использования системы пространственных данных; провели инструктаж по установке и использованию усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) посредством мобильного приложения Госключ, а также представили обзор изменений в действующем законодательстве в сфере учетно-регистрационной деятельности, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

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