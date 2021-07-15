Росреестр СО: ипотека в Самарской области перейдет в онлайн

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За первые шесть месяцев 2021 года в Самарском регионе граждане и организации подали 20397 заявлений на регистрацию ипотечных сделок, что на 1707 больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля ипотечных заявлений, поданных в электронном виде, по сравнению с 2020 годом в этом году выросла на 9,5%.

Сфера регистрации прав на недвижимое имущество развивается в сторону оказания услуг в электронном виде. В том числе электронные услуги ведомства заявители могут получить не только на сайтах Росреестра или Госуслуг, но и в кредитной организации. На рабочей встрече начальников профильных отделов Управления Росреестра по Самарской области и Самарского отделения Сбербанка обсудили, какие технические моменты важно отработать во избежание сложностей при подаче документов на регистрацию ипотеки онлайн, разобрали кейсы и договорились о правовом сопровождении процесса со стороны Управления Росреестра.

Заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин рассказал об изменениях в действующем законодательстве с точки зрения новых возможностей для клиентов кредитных организаций – граждан и юридических лиц. Он также обратил внимание на выдачу закладных в электронном виде и обозначил планы Управления Росреестра:

- К концу 2021 года мы планируем увеличить количество заявлений на регистрацию ипотеки, поданных в электронном виде. Очевидно, что обращение в электронном виде очень удобно и для клиентов Сбербанка, потому что они могут подписать электронно-цифровой подписью документы, даже не посещая банк. Напомню, что выписку из Единого государственного реестра недвижимости банки заказывают самостоятельно, это прописано федеральным законом, - подчеркнул Константин Минин.

Начальник отдела по работе с корпоративными клиентами недвижимости Самарского отделения Сбербанка Тимур Мусоркин отметил, что Сбербанк также как и Росреестр постоянно расширяет возможности оказания услуг в электронном виде, и уже сегодня создано много удобных сервисов, которые предваряют подачу документов на регистрацию ипотеки.

- Сегодня 9 из 10 ипотечных сделок мы оформляем в электронном виде. Также растет спрос на электронную регистрацию и безопасные расчеты, причем как по ипотеке, так и по сделкам за наличный расчет. Купля-продажа недвижимого имущества – это всегда большое волнение для продавца и покупателя. Поэтому, например, сервис безопасных расчетов – это дополнительная гарантия как для продавца, который знает, что покупатель уже перевел деньги, так и для покупателя, который уверен, что банк отдаст деньги продавцу только после перехода права собственности, - говорит начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Самарского отделения Сбербанка Ольга Третьякова.

Представители Сбербанка и Росреестра сошлись во мнении, что развитие электронной ипотеки в нашем регионе благоприятно повлияет на социально-экономическое развитие Самарской области, поскольку граждане и организации потратят на оформление недвижимости в ипотеку минимум времени и сил.

Начальник отдела регистрации ипотеки Управления Росреестра по Самарской области Аделаида Гук подготовила для кредитной организации рекомендации с конкретными примерами, чтобы специалисты банка могли самостоятельно проверить корректность документов и подписей участников договора и избежать приостановлений и отказов в регистрации ипотеки.

- Законодательство и технические возможности как Росреестра, так и Сбербанка меняются, многое изменилось и в связи с пандемией. Поэтому такие рабочие встречи для нас – это возможность «сверить часы» и выработать простой и понятный для всех алгоритм, не видимый заявителям, но позволяющий получить им услугу легко и быстро, - говорит Аделаида Гук, сообщили в пресс-службе Росреестра СО.

Фото: пресс-служба Росреестра СО