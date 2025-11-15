Я нашел ошибку
В Самаре утром в субботу на Антонова-Овсеенко из-под земли забил фонтан
В разделке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области
В областном центре на улице Алма-Атинской перекрыли движение до конца 2025 года
15 ноября ПВО сбила БПЛА над Самарской областью
Трое молодых людей пострадали в ДТП в Промышленном районе Самары
В СОУНБ пройдет открытая встреча со специалистами "Металлист-Самара"
Молодой самарец обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 5 000 рублей
Временные ограничения сняты в аэропортах Самары и Саратова
Мероприятия
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Родители Самарской области встретились с лектором Общества «Знание»

15 ноября 2025 11:59
родители Самарской области встретились с лектором Общества «Знание»

На площадках Образовательного центра «Южный Город» и школы №1 «Образовательный Центр» п.г.т. Смышляевка прошли встречи родительских сообществ с лектором Российского общества «Знание», президентом Благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной. Участниками стали более 1500 родителей и педагогов Самарской области.

Встречи были посвящены вопросам воспитания и социализации детей. Мероприятия были организованы для обмена опытом и поиска эффективных решений актуальных вызовов, с которыми сталкиваются современные семьи.

«Родительское сообщество, пожалуй, самое чувствительное из всех. Мамы и папы ищут ответы на существующие вызовы везде: в семье и обществе, в опыте поколений и в своем собственном. Эти ответы не лежат на поверхности, но они есть, и в многодетной семье, где жизненный опыт концентрирован, они зачастую находятся быстрее обычного», — подчеркнула Наталья Москвитина.

В рамках встреч лектор затронула ключевые аспекты, способствующие успешной интеграции ребенка в общество. Эксперт отметила, что многодетная семья сама по себе является мощным ресурсом для развития социальных навыков у детей. Постоянное взаимодействие с братьями и сестрами в безопасной семейной среде учит детей договариваться, делиться и выстраивать коммуникацию, что в дальнейшем облегчает их адаптацию в любом коллективе.

Особый акцент она сделала на практико-ориентированном подходе в воспитании. Вместо длинных наставлений эффективной стратегией является принцип «Не говори, а делай вместе с ребенком». Совместная деятельность — будь то творчество, спорт или домашние обязанности — укрепляет связь и становится лучшим уроком.

Еще одним важным правилом, прозвучавшим в ходе обсуждения, стал принцип «Один ребенок — одно мероприятие». Он подразумевает необходимость организации персонального времени, которое родитель проводит с каждым из своих детей индивидуально. Это позволяет укрепить эмоциональную связь, лучше узнать интересы и особенности личности ребенка и дать ему почувствовать свою уникальную ценность в семье.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества «Знание».

Фото предоставлено пресс-службой Российского общества Знание.

В центре внимания
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
679
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
648
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
684
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
674
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
820
