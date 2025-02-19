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Резидент «Жигулёвской долины» стал участником проекта «Сколково»

19 февраля 2025 16:09
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Компания «Разум» стала резидентом Фонда «Сколково» с проектом «Технология повышения коррозионной стойкости листового анодированного алюминия, предназначенного для лазерной гравировки».

Компания «Разум» стала резидентом Фонда «Сколково» с проектом «Технология повышения коррозионной стойкости листового анодированного алюминия, предназначенного для лазерной гравировки». Стоит отметить, что резидент «Жигулёвской долины» получил статус участника Сколково по новой упрощённой процедуре для малых технологических компаний (МТК), которая начала действовать с января 2025 года. Напомним, ООО «Разум» получил статус МТК в марте 2024 года.

Компания использует в процессе анодирования именно силикатные растворы. Это позволяет улучшить защитные, экологические и другие качественные свойства анодированного алюминия. Также резидент «Жигулёвской долины» специализируется на обработке материалов: лазерная гравировка практически на любых изделиях, лазерная резка, 3D-печать, проектирование и моделирование, анодирование алюминия, фрезеровка, а также галтовка.

Директор ООО «Разум» Данила Щукарёв сказал: «Статус участника Сколково является важным шагом в развитии нашего бизнеса - растёт доверие клиентов, что даёт нам преимущество перед конкурентами. Открываются новые возможности - доступ к экосистеме Сколково, всесторонняя поддержка; налоговые льготы, микрогранты, содействие в участии в тематических выставках и конференциях.

Хочу выразить благодарность технопарку «Жигулёвская долина» за веру в нашу компанию. Мы смогли прочувствовать - меры государственной поддержки малого технологического бизнеса работают!»

Данила Щукарёв отметил, что в ближайшее время компания планирует воспользоваться правом на снижение налога на прибыль. Это поможет удерживать конкурентную, выгодную для покупателя цену на продукт. Далее в планах ООО «Разум» - защита интеллектуальной собственности, участие в выставках и получение микрогранта от фонда «Сколково».

Технопарк «Жигулёвская долина» является региональным оператором фонда «Сколково». Специалисты технопарка находятся в постоянном контакте с представителями Фонда, отрабатывают заявку на каждом этапе и оказывают консультационную поддержку. На сегодняшний день резидентами «Сколково» являются 24 компании технопарка «Жигулёвская долина».

 

Фото:  пресс-служба  технопарка «Жигулёвская долина»

Теги: Тольятти

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