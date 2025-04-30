Режим работы светофоро, входящих в состав Интеллектуальной транспортной системы, изменят на майские праздники

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Накануне длительных майских выходных специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Самарской области и представители Госавтоинспекции для увеличения пропускной способности дорог осуществляют мониторинг работы светофорных объектов, входящих в состав Интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

В настоящее время ИТС работает на дорогах регионального значения. В Самаре к ней подключены светофорные объекты на Московском, Красноглинском, Волжском шоссе, улицах Ново-Садовой, Демократической и на «Фрунзенском» мостовом переходе. Другие основные городские перекрестки работают в системе в тестовом режиме.

«Возможности ИТС позволяют автоматически настраивать работу светофорных объектов в зависимости от интенсивности дорожного движения. Еженедельно перед выходными или праздничными днями в связи с увеличением количества транспортных средств мы совместно с ЦОДД осуществляем контроль дорожной ситуации на основных автомагистралях. В случае выявления дорожно-транспортных происшествий операторы ИТС выполняют корректировку действующих режимов работы светофоров для увеличения пропускной способности автомобильных дорог, а ответственные сотрудники ГАИ оперативно ликвидируют последствия непосредственно на дороге», - говорит заместитель начальника отдела дорожной инспекции Управления Госавтоинспекции по Самарской области Артем Кудашев.

Напомним, что внедрение ИТС в Самарской области началось в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и продолжается по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Возможности системы позволяют использовать инновационные разработки для моделирования транспортных систем, регулирования транспортных потоков, а также повышения уровня взаимодействия участников дорожного движения.

В Самарско-Тольяттинской агломерации установлено более 800 видеодетекторов транспорта, 5 автоматических дорожных метеостанций и модернизировано 385 светофоров. Также создан центр обработки данных для автоматизации управления дорожным движением, центры диспетчеризации региональных дорог и улично-дорожной сети Самары и Тольятти. По словам Артема Кудашева, работа ИТС в Самарской области положительно сказывается на динамике улучшения дорожной ситуации в Самаре, поэтому ее развитие является одним из необходимых условий для создания условий по оптимальному дорожному движению.

«В 2025 году в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни в Самарско-Тольяттинской агломерации планируется внедрение интеграционной платформы ИТС, также будет дополнительно установлено более 150 детекторов транспорта», - говорит директор ГКУ «Управление дорог Самарской области» Сергей Мещеряков.

Детекторы позволяют в режиме реального времени собирать данные об интенсивности дорожного движения, что не только позволяет гибко регулировать работу светофоров, но также используется при формировании плана дорожных работ.

Фото: pxhere.com