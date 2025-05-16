Решаем вместе: предприниматели и инвесторы региона могут направлять свои обращения через единый сервис

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Предприниматели и инвесторы Самарской области могут направлять свои обращения на единый ресурс для бизнеса, созданный на базе портала «Госуслуги».

По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, единое окно обращений бизнеса работает в регионе с 1 сентября 2024 года. Сейчас система сбора обратной связи обновлена с учетом федеральных требований.

Как предпринимателю подать обращение?

- На портале Госуслуги

- Через виджет «Возникли трудности при ведении бизнеса в регионе?», который размещен на сайте областного правительства, ресурсах отраслевых министерств и ведомств, а также органов местного самоуправления и институтов развития предпринимательства.

- В мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

«К работе с обращениями предпринимателей и инвесторов подключены не только региональные и муниципальные органы власти, но и ресурсоснабжающие организации, институты развития, - перечислил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. - Такой подход позволит нам оперативно рассматривать и решать вопросы бизнеса, а значит - улучшать инвестиционный климат в регионе».

Для того чтобы направить обращение, достаточно зайти на официальный сайт регионального правительства, министерства, муниципалитета или организации инфраструктуры развития бизнеса (центр «Мой бизнес», Агентство по привлечению инвестиций и др.), кликнуть на баннер «Вопросы по ведению бизнеса», авторизоваться через личный кабинет на Госуслугах организации.

В классификаторе необходимо выбрать тему, подходящую под конкретный вопрос предпринимателя, а также описать суть обращения и при необходимости приложить файлы. Вопросы предпринимателей будут рассматриваться в срок от 5 до 30 дней.

Фото: департамент информационной политики Самарской области