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Региональный форум «Мой бизнес 63. Время роста» собрал рекордное количество участников

2 июня 2025 17:52
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В течение трех дней его участниками стали более 3,5 тысяч жителей региона, которые присутствовали на мероприятиях очно и следили за событиями форума онлайн. 

В Самаре завершил работу крупнейший региональный форум для предпринимательского сообщества «Мой бизнес 63. Время роста». В течение трех дней его участниками стали более 3,5 тысяч жителей региона, которые присутствовали на мероприятиях очно и следили за событиями форума онлайн. 

Старт форуму 28 мая дал губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона отметил вклад предпринимательского сообщества в экономику региона, поздравил присутствующих с Днем российского предпринимательства и вручил награды самым успешным представителям бизнес-сообщества региона.

На пленарной сессии участники обсудили комплексный подход к развитию предпринимательства в регионе. Для участников в течение дня работали тематические секции, посвященные маркетингу, финансам, экспорту. 

«Ежегодно мы готовим программу, которая охватывает широкий спектр актуальных тем для предпринимателей региона. Площадка нашего форума – это новые знания, знакомства, возможность расширить деловые связи. Востребованность форума только растет - в этом году его участниками стали 3,5 тысячи человек», - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова. 

На площадках Дворца Спорта имени В. Высоцкого и регионального центра «Мой бизнес» работали тематические секции, выступали ведущие федеральные и региональные эксперты по различным направлениям бизнес-деятельности. 
 

Второй день форума был посвящен теме франчайзинга. Сегодня эта форма предпринимательской деятельности является эффективным инструментом быстрого роста и расширения бизнеса, однако требует тщательного анализа условий сотрудничества и четкого понимания ответственности сторон. Работу тематической секции начали с дискуссии о плюсах и минусах франчайзинга для масштабирования бизнеса. Вместе с ведущими экспертами отрасли участники секции обсудили, как выбрать надежный бизнес, стать лидером в своей нише и что учитывать при запуске франшизы.

«Посетил выступление спикеров на тему «Плюсы и минусы франчайзинга». Получил несколько новых инсайтов: как запускаться, как не допустить ошибок при ведении продаж, а также усвоил несколько новых видов продвижения франчайзинговой сети. Полезная вопросно-ответная сессия, где можно получить рекомендации и мнение от экспертов отрасли», - рассказал участник форума, предприниматель Григорий Хачатрян.

Завершающий день форума был посвящён эффективному ведению бизнеса на маркетплейсах. Тематические секции собрали профессионалов рынка электронной коммерции, владельцев малого и среднего бизнеса, стремящихся повысить эффективность своей торговой деятельности. Полученные рекомендации позволят продавцам избежать распространенных ошибок, улучшить показатели на российских и международных маркетплейсах. 

«Это бесценный обмен опытом, потому что все собрались с одной целью: услышать новую информацию, понять, что мы делаем не так или по какому направлению движемся – верному или нет. В очередной раз убеждаемся, что без ИИ сейчас никуда и об этом тоже говорили сегодня. Интересно послушать кейсы опытных селлеров. В целом, классно, что есть такие форумы, где мы можем совершенно бесплатно получить информацию, и это очень ценно», - поделилась участница форума, селлер Светлана Горелова.

Поддержка бизнеса ведется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать все о действующих инструментах поддержки предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63 и на портале mybiz63.ru.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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