Ребятам из пришкольного лагеря в Октябрьске рассказали о правилах безопасного поведения на водоемах

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В период летней оздоровительной кампании сотрудники МЧС проводят в загородных и пришкольных лагерях уроки безопасности жизнедеятельности. Зачастую во время каникул дети остаются без должного присмотра со стороны взрослых, что может привести к несчастным, а порой и трагическим случаям.

С целью обучения детей элементарным навыкам безопасности при нахождении у воды сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проводят беседы со школьниками.

В рамках акции «Безопасное лето» в гости к ребятам, отдыхающим в пришкольном лагере СОШ № 29 г. Октябрьска, пришли инспекторы октябрьского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области.

Госинспектор Павел Хайбулин рассказал ребятам о происшествиях, которые могут случиться на водоемах в летний период, и перечислил способы их предотвращения. Он призвал школьников неукоснительно соблюдать правила безопасности на водных объектах, купаться только на специально оборудованных пляжах под присмотром взрослых, и объяснил, как оказывать первую помощь утопающему.

Подобные уроки по безопасности жизнедеятельности будут регулярно проводиться в течение всей летней оздоровительной кампании.