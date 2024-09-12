РАН: облако солнечной плазмы ударит по Земле в четверг

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В четверг вечером по Земле с вероятностью 99,9% по Земле ударит облако солнечной плазмы, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

"На данный момент расчеты показывают приход солнечного вещества завтра около 22 часов по московскому времени", – приводит РИА Новости заявление организации.

Сила ожидаемой магнитной бури в РАН оценивается как умеренная. Также ученые заявили большой вероятности северного сияния в средних широтах. По их словам, если первый удар плазмы придется на период между 19.00 и 22.00 мск, то стоит как минимум взглянуть на небо.

Ранее ученые сообщали, что магнитная буря накроет Землю в ночь на 13 сентября.