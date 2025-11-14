Работы жителей Самары отобрали к участию в фотовыставке ПАПЫ в Москве

188

Фотовыставка «ПАПЫ. Мужской портрет и отцовство», которая пройдет по 15 ноября, посвящена образу мужчины в разные периоды жизни — от юности до старости — и раскрывает тему отцовства и семьи через искусство портрета.

В экспозиции представлены работы, в которых герой — мужчина: мальчик, юноша, отец или представитель старшего поколения. Фотографии показывают, как в лицах отражаются детство и взросление, зрелость и опыт, забота и ответственность. Особое место занимают снимки, где мужчины показаны вместе с детьми, сыновьями и дочками, и внуками.

Главная идея выставки — показать отцовство как часть большой мужской истории: от первых шагов сына до мудрости деда, от личного портрета до общесемейной памяти.

«ПАПЫ» — это визуальный рассказ о том, что объединяет мужчин разных возрастов: сыновей и отцов, мальчиков и дедов. В центре внимания — не только внешность, но и эмоциональная связь, которая формирует традицию, род и будущее.