Работы по перекладке теплотрасс на трех переходах через проезжие части дорог в Самаре  завершены

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Работы по перекладке теплотрасс, а именно те, что связаны с переходом через проезжие части дорог, завершены на всех трёх объектах: на Печерской/Авроры, Мяги/М.Тореза, Кирова/Береговой.Следующим этапом уже идёт восстановление благоустройства.

Сегодня во 2ой половине дня движение планируется открыть в полном объеме в оба направления по ул.Мяги и ул.Авроры.

В последующие дни на участках ремонта будет завершена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Для удобства горожан раньше обещанного срока почти на 15 часов запущено трамвайное сообщение на пр.Кирова.

По информации ТТУ, движение трамваев восстановлено в оба направления.

В настоящее время на пр.Кирова завершается укладка нижнего слоя дороги в направлении «из города». Рабочие приступают к аналогичным работам в направлении «в город». Их завершение позволит обеспечить запуск троллейбусов.

Фото: администрация Самары