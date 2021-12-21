Работу предприятия в Жигулевске приостановили судебные приставы

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В ходе плановой проверки одного из предприятий региона были установлены нарушения в области промышленной безопасности. Оказалось, что руководством учреждения среди прочих нарушений, также допускается эксплуатация технических устройств с истекшим сроком эксплуатации или не в полной мере соответствующих требованиям промышленной безопасности.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов», суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности, т.е. в виде запрета на осуществление всех видов работ. Исполнительный документ о приостановлении деятельности направлен на исполнение в отделение судебных приставов г. Жигулевска.

Судебными приставами-исполнителями совершен выезд по месту нахождения предприятия. Деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов приостановлена на 90 суток.

Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет проверяться судебными приставами.