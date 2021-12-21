Я нашел ошибку
Главные новости:
За 2021 год Сбер увеличил доли рынка по вкладам и кредитам, выдав рекордные в своей истории объёмы потребительских, ипотечных и POS-кредитов.
Сбер подвёл предварительные итоги работы розничного блока в 2021 году
Розыгрыш состоится в прямом эфире.
22 декабря пройдёт третий розыгрыш викторины «Вакцинация – это жизнь!»
В Самаре за сутки заболели 204 человека.
Где в регионе подтверждены 574 случая новой коронавирусной инфекции
Представители Самарской области завоевали три медали на дистанции 2000 метров:
В Липецке завершились Кубок России и Всероссийские соревнования по гребле-индор
Завершены основные работы по подготовке к пресс-конференции Владимира Путина
Завершены основные работы по подготовке к пресс-конференции Владимира Путина
Сломавшему ногу на озере мужчине помогли полицейские из Чапаевска
Сломавшему ногу на озере мужчине помогли полицейские из Чапаевска
В Самарской области утвердили тариф на вывоз мусора на 2022 год
В Самарской области утвердили тариф на вывоз мусора на 2022 год
Из Самары в Ширяево запустят новое скоростное судно на подводных крыльях
Из Самары в Ширяево запустят новое скоростное судно на подводных крыльях
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.29
0.56
EUR 83.62
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Работу предприятия в Жигулевске приостановили судебные приставы

21 декабря 2021 11:45
161
Работу предприятия в г. Жигулевске приостановили судебные приставы

В ходе плановой проверки одного из предприятий региона были установлены нарушения в области промышленной безопасности. Оказалось, что руководством учреждения среди прочих нарушений, также допускается эксплуатация технических устройств с истекшим сроком эксплуатации или не в полной мере соответствующих требованиям промышленной безопасности.

Рассмотрев    дело    об    административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов», суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности, т.е. в виде запрета на осуществление всех видов работ. Исполнительный документ о приостановлении деятельности направлен на исполнение в отделение судебных приставов г. Жигулевска. 

Судебными приставами-исполнителями совершен выезд по месту нахождения предприятия. Деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов приостановлена на 90 суток. 

Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет проверяться судебными приставами.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»
21 декабря 2021, 09:59
В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»
24 декабря 2021 года судебные приставы Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области расскажут жителям региона  об удобстве... Общество
188
Судебные приставы в Самарской области оказали содействие в установлении 220 лиц, находящихся в розыске
20 декабря 2021, 10:45
Судебные приставы в Самарской области оказали содействие в установлении 220 лиц, находящихся в розыске
Они также предотвратили пронос почти 27 тысяч запрещенных предметов. Происшествия
379
Самарец незаконно получил 1,6 миллиона рублей соцвыплат
17 декабря 2021, 10:20
Самарец незаконно получил 1,6 миллиона рублей соцвыплат
Долг с него взыскали судебные приставы. Происшествия
705
В центре внимания
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
21 декабря 2021  09:40
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
271
С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год
21 декабря 2021  09:33
С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год
287
Кроме того, за истекшие сутки 19 пациентов умерли и 867 выздоровели.
20 декабря 2021  13:43
Еще 582 жителя Самарской области заболели коронавирусом
486
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
20 декабря 2021  13:33
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
418
В Самарской области обсудили безопасность на дорогах
20 декабря 2021  11:57
В Самарской области обсудили безопасность на дорогах
440
Весь список