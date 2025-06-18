Работники самарского Роскадастра приняли участие в викторине, посвященной Дню России

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Викторина, организованная Управлением Росреестра по Самарской области, была посвящена Дню России. В интеллектуально-развлекательной квиз-игре под названием «Сделано в России» приняли участие команды регионального филиала ППК «Роскадастр» и Управления Росреестра, молодежного совета самарского Росреестра, а также выпускники Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

Мероприятие состояло из четырех туров: «Разминка», «Россия в искусстве», «Повышаем градус» и «Блиц». В каждом раунде от семи до девяти вопросов, разных по сложности и содержанию. Участникам предстояло пройти проверку на знание вопросов о географии, искусстве, а также мира песен, кино, пирогов и кофе.

По итогам увлекательной игры выпускники Самарского университета с небольшим отрывом от всех команд заняли 4 место. Команда филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области набрала абсолютно равное количество баллов с командой Управления Росреестра по Самарской области, поделив между собой 2 и 3 место. Молодежь Росреестра одержали победу над всеми командами и заняли почетное 1 место.

«Благодарим организаторов мероприятия за столь увлекательную игру. Радует, что молодые специалисты интеллектуально растут у нас на глазах и показывают хорошие знания не только в географии, но и в искусстве», - отметила заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Диана Ченцова.

Фото предоставлено филиалом ППК «Роскадастр» по Самарской области