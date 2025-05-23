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Путин поручил освободить от НДС услуги по ремонту и обслуживанию домов

23 мая 2025 13:30
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Путин поручил освободить от НДС услуги по ремонту и обслуживанию домов

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по результатам заседания президиума Государственного совета на тему "О развитии инфраструктуры для жизни". В частности, президент поручил освободить от налога на добавленную стоимость услуги по обслуживанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, сообщается на сайте Кремля.

Это касается как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, которые управляют такими домами по лицензии и применяют упрощенную систему налогообложения.

Срок исполнения данного поручения – 15 июня 2025 года. Ответственными за его исполнение лицами назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, пишет Смотрим.

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