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Путин подписал закон о блокировке дискредитирующего нравственные ценности кино
Путин подписал закон о блокировке дискредитирующего нравственные ценности кино
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Путин подписал закон о блокировке дискредитирующего нравственные ценности кино

31 июля 2025 22:40
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Путин подписал закон о блокировке дискредитирующего нравственные ценности кино

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке фильмов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон, который был одобрен Совфедом 25 июля, вступит в силу 1 марта 2026 года.

На владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей возлагается обязанность не допускать распространения произведений, которые содержат материалы, отрицающие традиционные российские духовно-нравственные ценности.

В течение суток с момента получения требования Роскомнадзора владельцы ресурсов должны будут прекратить распространение материалов, в отношении которых Минкультуры вынесено решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или о его отзыве. Аналогичные обязанности распространяются и на владельцев страниц в соцсетях, ежесуточный доступ к которым превышает 500 тысяч пользователей.

Минкультуры получит право вносить изменения в ранее выданные прокатные удостоверения для актуализации сведений о запрете или ограничении распространения фильма среди детей.

Законом уточняется понятие "показ фильма" – таковым будет считаться его распространение через аудиовизуальный сервис, пишет Смотрим. 

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