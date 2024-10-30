Психологи исправительной колонии №26 используют нейрографику в работе с сотрудниками учреждения

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Нейрографика – это творческий способ работы с подсознанием, который помогает осознавать проблемы и находить их решение. Данный метод помогает с помощью рисунков отследить психическое состояние человека и состояние различных сфер его жизни.



В процессе занятия сотрудники вырисовывают произвольные линии и фигуры, в процессе анализа которых они могут осознать свои мысли и чувства, а также проработать сопротивление.



Нейрографика является действенным методом в психологии, поскольку благодаря ней у человека меняется отношение к ситуации и ему становится легче решать жизненные проблемы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО