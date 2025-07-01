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Просветители Самарской области претендуют на награду Знание.Премия

1 июля 2025 18:46
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В борьбу за главную просветительскую награду страны вступили уже 199 просветителей Самарской области.

Самарская область — в лидерах Приволжского федерального округа в заявочной кампании Знание.Премия — 2025. Количество соискателей награды по всей России превысило 10 тысяч. Заявки принимаются до сентября. Общество «Знание» опубликовало промежуточный рейтинг российских регионов, участвующих в проекте.

В борьбу за главную просветительскую награду страны вступили уже 199 просветителей Самарской области — это 3-е место по Уральскому федеральному округу. Больше всего заявок от региона подано в номинациях «За просветительскую деятельность в образовательной организации», «За вклад в просвещение в сфере “Обучение и Наставничество”» и «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». 

Самарскую область в номинации «За вклад в просвещение в сфере “Наука и технологии”» представляет хакатон «БУДЬ В ТЕМЕ» – проект, объединяющий школьников и студентов региона. В 2024 году в мероприятиях приняли участие более тысячи подростков из Самары, Нефтегорска, Волжского, Алексеевского и Борского районов. Участники хакатона создавали собственные технические и медиапроекты – от мобильных приложений до видеоконтента, – решая практические кейсы в команде. Все решения разрабатывались с нуля и защищались перед экспертным жюри. Помимо проектной работы, школьники и студенты посещали образовательные лекции и профориентационные сессии, получали обратную связь от специалистов и пробовали себя в новых ролях.

Проект продолжает развиваться: в 2025 году запланирован следующий этап – «БУДЬ В ТЕМЕ 2.0» с расширением географии и участников.

В номинации «За вклад в просвещение в сфере “Культура и Искусство”» от Самарской области участвует Наталья Рылова – автор просветительского блога о культуре, истории и духовных традициях Индии. Проект ведется с 2023 года и основан на личных экспедициях, интервью с индийскими священнослужителями, философами и исследователями. За прошедший год для своего блога Наталья подготовила более 60 публикаций – от материалов о мифологических сюжетах и храмовой архитектуре до объяснения духовных практик и повседневной жизни современных индийцев. Помимо текстов и видео, в рамках проекта были разработаны авторские тревел-гиды по Индии и консультации для женщин, планирующих самостоятельные поездки. За 1,5 года блог собрал почти 30 тысяч подписчиков из России, СНГ, Европы, США и Индии. 

«Традиционно номинации Знание.Премия охватывают все сферы жизни: от здоровья и культуры до науки и экономики. Мы рады сообщить, что среди такого многообразия чаще всего россияне выбирают номинацию "За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества". Именно сюда подано больше всего заявок по прошествии экватора заявочной кампании. Это в очередной раз доказывает, что россияне чтят героическое прошлое нашей страны и с гордостью рассказывают о нем новым поколениям», — сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Впервые у соискателей из Самарской области будет возможность получить сертификаты об участии, а также специальную региональную награду. Ее вручат лучшему местному просветителю и просветительскому проекту.

Федеральный шорт-лист Знание.Премия будет сформирован Экспертным советом, куда войдут и представители Самарской области: государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях. Лауреатов традиционно наградят на торжественной церемонии в Москве при участии первых лиц страны.
Юбилейный сезон Знание.Премия проходит при поддержке генерального информационного партнера — ТАСС. Стратегическим информационным партнером выступает медиахолдинг Rambler&Co. Информационными партнерами — МИЦ «Известия» и телерадиокомпания «Звезда».

 

 

Фото: пресс-служба Общества "Знание"

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