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«Производительность труда»: ещё три компании региона вступили в нацпроект 

27 марта 2024 17:45
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Самарская область находится в группе регионов-лидеров по внедрению бережливого производства.

Предприятий, активно участвующих в национальном проекте «Производительность труда» стало больше. В марте текущего года три предприятия ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ» (ООО «ИСП», г. Тольятти), ООО «ЛИСТ» (г. Тольятти) и ООО «Версаль» (г. Самара), приняли решение присоединиться к нацпроекту, стремясь улучшить свою производственную деятельность и достичь нового уровня развития.

Напомним, что национальный проект «Производительность труда» реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина. Целью его является повышение эффективности труда в российских компаниях различных отраслей. Национальный проект ставит перед собой задачу улучшить условия труда и повысить производительность предприятий, что в конечном итоге должно привести к повышению общего уровня благосостояния населения и укреплению экономики страны.

Самарская область находится в группе регионов-лидеров по внедрению бережливого производства. Что говорит о повышенном внимании к реализации национального проекта со стороны губернатора области Дмитрия Азарова и Правительства области. Повышение производительности труда становится неотъемлемой частью развития современного бизнеса, и национальный проект является надежной платформой для его реализации.

Новые участники национального проекта – предприятия обрабатывающей промышленности. Так, компания «ИСП» производит модули газового пожаротушения «ЗАРЯ», которые применяются для тушения н пожаров А, В и Е классов. Модули газового пожаротушения – идеальное решение для удаленных объектов с малым количеством персонала. Возможность удаленного доступа позволяет использовать их там, где невозможно применение порошка и воды.

Основная специализация предприятия «ЛИСТ» – производство межкомнатных дверей. Объемы производства большие. Уже сегодня компания работает в полную силу и стабильно выпускает в год более 60 тысяч полотен. Работает не только с частными лицами, но и с крупными компаниями.

Компания «Версаль» снабжает плитными материалами и комплектующими производителей корпусной мебели. Предприятие является дилером в Самарском регионе производственного комплекса «УваДрев-Холдинг», а также эксклюзивным представителем других крупных компаний таких как «Kronospan», «ЧФМК» и других.

Вошедшие в национальный проект «Производительность труда» компании приступили к первому этапу улучшения на своих производственных площадках. В настоящий момент с помощью Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК СО) рабочие группы предприятий осваивают базовые методики бережливого производства. Далее будет проведена диагностика и выбран эталонный участок, на котором и будет проходить оптимизация в рамках нацпроекта.

«В настоящий момент 176 компаний региона повышают эффективность производственных процессов. Участие в нацпроекте дает им возможность получения государственной поддержки. В частности, помощь в обучении бережливому производству и его применении на практике, что способствует ускоренному развитию их бизнеса», – комментирует первый заместитель директора РЦК СО Елена Дубовова.

 

Фото предоставлено РЦК

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