Программа по переселению соотечественников помогает привлечь в регион необходимые кадры

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В нашем регионе с 2014 года действует программа «Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом», ее реализация направлена на привлечение необходимых кадров.

Владимир Гореленко переехал из Казахстана, вместе с ним жена и трое детей. Сейчас он работает в ООО «Самарский Стройфарфор» ставильщиком-выборщиком изделий из печи. Одной из причин переезда именно в наш регион стали широкие возможности для трудоустройства.

«Мы все ищем лучшей жизни, наверное, - поделился Владимир, - а здесь много возможностей, много вакансий. Сейчас я всем доволен. Приобрели жилье в ипотеку. Дети вступили в «Движение первых», они ездят в лагеря, на соревнования. Жизнь очень насыщенна. Красивая природа, есть где отдохнуть».

Программа ориентирована на восполнение кадрового дефицита в регионе. Участникам программы предоставляют финансовую помощь на обустройство, в том числе компенсацию затрат на оплату жилья, содействуют в профессиональном обучении и трудоустройстве. Предприятия Самарской области готовы принимать как квалифицированных специалистов, так и сотрудников без опыта – тогда обучение проводится непосредственно на производстве.

«У нас на предприятии есть люди, которые по этой программе переехали, - рассказала директор управления по персоналу и PR ООО «Самарский Стройфарфор» Ольга Моржицкая. – Работают здорово, молодцы. Мы всегда с большим удовольствием принимаем людей и из Самарского региона, и с других территорий. И мы обучаем прямо на заводе. Основные вакансии у нас, конечно, по рабочим профессиям. Нужны литейщики, глазуровщики, операторы, ставильщики и так далее. Требуются также и руководители, специалисты-служащие, но их поменьше».

Подробнее узнать об участии в программе можно на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области - https://trud.samregion.ru.

Фото: Минтруда Самарской области