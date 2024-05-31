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Прогноз погоды в Самаре на выходные 1-2 июня

31 мая 2024 13:43
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Прогноз погоды в Самаре на выходные 1-2 июня

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни 1-2 июня.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 1 июня, в Самаре осадки не прогнозируются. Температура воздуха составит +28°…+29°. Скорость ветра утром будет 3,9 м/с, днем достигнет 4 м/с, а вечером снизится до 3,2 м/с. 

В воскресенье, 2 июня, будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Утром температура воздуха составит +20°...+26°. Днем она достигнет +26°...+28°, а вечером остановится на +24°...+26°. Скорость ветра днем достигнет 4,6 м/с, а к вечеру опустится до 2,7 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону и Краснодаре — здесь температура воздуха прогреется до +30…+31°. 

Холоднее всего в эти выходные будет в Красноярске, Новосибирске и Владивостоке. Здесь температура в субботу опустится до +14°…+15°. Но в воскресенье будет заметное потепление и температура составит +18…+19°.

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