Профилактика пожаров: сотрудники госпожнадзора посетили многодетные семьи Тольятти

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В частном секторе Комсомольского района Тольятти состоялся профилактический рейд по пожарной безопасности среди отдельных категорий граждан.

Сотрудники госпожнадзора посетили многодетные семьи и проинструктировали жителей о порядке действий в случае возгорания, рассказали об основных причинах пожаров в отопительный период и способах их предотвращения. Одной из наиболее частых причин возгораний в семьях с детьми является детская шалость с огнем, поэтому специалисты МЧС настоятельно рекомендовали родителям не оставлять малышей одних даже на непродолжительное время. В завершение беседы гражданам вручили памятки с правилами пожарной безопасности и номерами вызова экстренных служб.

Хозяев домов, в которых были обнаружены нарушения требований безопасности, предупредили о печальных последствиях, к которым они могут привести, и призвали как можно быстрее их устранить.

Все семьи были проинформированы о возможности установки в жилье одного из наиболее эффективных способов профилактики пожаров - автономного пожарного извещателя, который в случае задымления предупредит об опасности громким звуковым сигналом, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО