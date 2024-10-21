профессия продавца стала лидером по росту спроса среди молодых соискателей

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Эксперты Авито Работы провели анализ рынка труда для молодых соискателей от 16 лет, изучив динамику откликов на различные профессии и изменения в спросе со стороны работодателей. Результаты исследования за III квартал 2024 года показали, что наиболее популярными сферами, в которых работодатели привлекают на работу молодёжь, стали сегменты ретейла, e-comm, а также продаж и обслуживания клиентов.

Профессия продавца стала лидером по росту популярности среди молодежи. Число запросов контактов по вакансиям продавцов увеличилось почти втрое (+195%) по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом средняя заработная плата для молодых кандидатов при частичной занятости на этой позиции составляет 19 961 рубль в месяц.

В 2,9 раза за год возрос интерес молодежи к профессии турагента (+192% откликов) и воспитателя (+190%). За неполный рабочий день молодым соискателям на должность турагента предлагают 26 549 рублей в месяц, на должность воспитателя — 29 757 рублей в месяц. При этом важно отметить, что рабочий день для подростков от 16 до 18 лет не должен превышать более 4 часов в день, а при повременной оплате труда заработная плата несовершеннолетних рассчитывается пропорционально отработанному времени.