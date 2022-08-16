Проекты Самарской области прошли во второй этап Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования

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Четыре проекта Самарской области прошли во второй этап IV Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования, войдя в тройку лидеров по количеству набранных голосов во всех номинациях. Конкурс стартовал 1 апреля 2022 года, всего поступило 1088 заявок из 61 субъекта РФ.

Во второй этап конкурса прошли по 25 лучших проектов в каждой номинации: «Общественное партнерство», «Общественное участие», «Самый оригинальный проект», «Лучший проект школьного и молодежного инициативного бюджетирования».

В номинации «Общественное партнерство» абсолютным лидером по количеству набранных голосов стал проект Самарской области «Аллея памяти им. В.В. Пенькова» (г. Нефтегорск). Проект по созданию историко-культурного сквера был инициирован жителями города Нефтегорск, выступившими с предложением принять участие в конкурсном отборе общественных проектов по государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципального образования в Самарской области» на 2017-2025 годы (Губернаторском проекте «СОдействие»). В сентябре 2021 года проект был реализован при поддержке администрации муниципального района Нефтегорский и благотворительной помощи. Так, на территории школы №3 г. Нефтегорск открылся историко-культурный сквер «Аллея памяти имени Василия Владимировича Пенькова, полного кавалера ордена Славы», где сегодня зарождается новая добрая традиция: гости сквера, отдавая дань памяти, посещают аллею и возлагают цветы к памятнику; учащиеся школ на уроках истории и классных часах со своими учителями-предметниками и классными руководителями приходят сюда на экскурсию.

В номинации «Общественное участие» также лидером по количеству набранных голосов стал проект Самарской области «Дубовая роща» (благоустройство территории по ул. Солнечной, д. 43 А). Вместо металлических гаражей, постоянного мусора, свалок и захламленности в микрорайоне «Солнечный» г.о. Самара расположился небольшой зеленый оазис – дубовая роща, в которой многим дубам, по оценке специалистов, более 100 лет! После предварительного благоустройства территории, инициативная группа жителей разработали проект для участия в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы (Губернаторском проекте «СОдействие»). Итог – прекрасная роща с мощеной прогулочной зоной, лавочками и урнами, ставшая излюбленным местом для прогулок не только у жителей микрорайона «Солнечный», но и ближайшей округи.

«Самым оригинальным проектом» от Самарской области стала инициатива по созданию интерактивной площадки «Библиотека под открытым небом» (с. Приволжье). У жителей села Приволжье Центральный парк является любимым местом отдыха. За последнее время он очень преобразился, но в парке всё ещё оставалось пустующее пространство. В рамках проекта на этом месте были созданы условия для отдыха, чтения, подвижных и интеллектуальных игр. «Библиотека под открытым небом» стала креативным общественным пространством для интеллектуального отдыха жителей села и гостей района.

В номинации «Лучший проект школьного и молодежного инициативного бюджетирования» от Самарской области представлен проект «Аллея поколений Тольяттинского госуниверситета в Сквере 50-летия АвтоВАЗа» (г. Тольятти). Инициативный проект опорного ВУЗа Самарской области направлен на решение проблемы, имеющей приоритетное значение для жителей городского округа, а именно: экологической безопасности, экологического воспитания и вовлеченности молодежи в развитие благоприятной городской среды. В реализации проекта принимали участие студенты, волонтеры центра добровольчества и волонтерства ТГУ, ученики школы №73, представители Российского движения школьников, активисты Всероссийской акции #МыВместе. В рамках реализации проекта высажено 150 саженцев деревьев и 300 кустарников.

Победители IV Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования будут отобраны конкурсной комиссией и оглашены в сентябре 2022 года.