Продолжается регистрация на Самарский инжиниринговый форум

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19-21 октября в «Жигулевской долине» состоится традиционный Самарский инжиниринговый форум. Он соберёт делегатов из разных регионов страны и будет посвящён новым вызовам развития инжиниринга в РФ 2030: беспилотным авиационным системам, инженерным кадрам, инфраструктуре поддержки инжиниринга.

В первый день Форума участников ждёт вводный трек, пленарное заседание и два дискуссионных круглых стола.

Задача вводного трека «Институты развития 2030 – как повысить эффективность поддержки инжиниринга в РФ?» – постановка целей форума, представление ключевых участников и озвучивание задач всех мероприятий форума. Пленарное заседание «Новые вызовы развития инжиниринга в РФ 2030» пройдёт в форме дискуссии по преодолению барьеров и поиску общих ресурсов инфраструктуры развития инжиниринга в РФ.

Дискуссионный круглый стол «Федеральная сеть центров инжиниринга 2030» затронет роль центров инжиниринга в развитии компаний малого и среднего предпринимательства; оценку настоящих и введение новых инструментов регулирования отрасли; роль промышленного дизайна в разработке инновационной продукции и обеспечении ее конкурентных преимуществ; цифровизацию и оптимизацию бизнес-процессов инженерной разработки.

В ходе круглого стола «Кадры 2030 – как выстроить эффективную систему воспитания инженеров в стране?» участники обсудят подготовку кадров, развитие профессиональных стандартов, стратегию привлечения и удержания талантливых специалистов; поделятся лучшими практиками по выращиванию кадров: ребенок-студент-профессионал.

Тематика второго дня Форума посвящена теме БАС (беспилотных авиационных систем) и объединит несколько треков: «Федеральная сеть центров инжиниринга 2030 для целей БАС», «Кадры 2030 в разрезе БАС», «Модель работы авиационно-учебных центров в рамках НПЦ БАС».

Для региональных центров инжиниринга пройдёт специализированный семинар «Развитие федеральной сети центров инжиниринга – эффективное взаимодействие с партнерами и клиентами».