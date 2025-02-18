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Продолжается прием заявок на участие в VII Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

18 февраля 2025 12:12
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Продолжается прием заявок на участие в VII Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства иностранных дел РФ, Движения первых, Роспатриотцентра, Росдетцентра, Юнармии, Россотрудничества, МПГУ и других партнеров проводит VII Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине». Конкурс включен в Перечень мероприятий на 2024/25 учебный год, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации.

«Расскажи миру о своей Родине» — это конкурс, направленный на патриотическое воспитание детей и молодёжи, формирование в отечественной и иностранной детской и молодежной среде уважительного отношения к нашей Родине - России как гаранту сохранения традиционной российской культуры и ценностей, развитие дружественных межнациональных отношений и кросс-культурных коммуникаций между представителями молодёжи России и дружественных стран. В рамках конкурса участники выбирают наиболее интересные для них события, традиции, памятные места своей Родины и рассказывают о них соотечественникам и сверстникам за рубежом в формате видеоролика, страницы-презентации или рисунка.

За годы проведения Конкурса организаторы получили более 16 300 рассказов о Родине от участников из 89 российских регионов и 70 стран.

Все конкурсные работы, прошедшие предварительный отбор, публикуются на страницах Конкурса в социальных сетях. Лучшие работы о России используются для продвижения традиций, истории, ценностей и культуры народов России за рубежом и в российских средствах массовой информации.

В Конкурсе представлены три номинации (текстовая страница-презентация, видеоролик и рисунок «Расскажи миру о своей Родине») и четыре возрастные категории.

Победители определяются Экспертным Советом и Почётным Жюри по результатам сравнительного анализа прошедших конкурсный отбор работ в соответствии с заявленными критериями оценки. В состав Почетного жюри конкурса входят М.В. Захарова (ДИП МИД), Д.В. Поликанов (Россотрудничество) и другие видные государственные деятели. По решению жюри могут быть определены лауреаты Гран-при Конкурса. Также определяются лауреаты Конкурса («150/175 лучших работ о России»). Наставник, представивший на Конкурс наибольшее число прошедших по критериям Положения работ, удостаивается специального приза. Учреждены специальные номинации Конкурса от Роспатриотцентра, Движения Первых, Дома народов России и проекта «Путь Домой».

По результатам Конкурса все участники получают электронные сертификаты и благодарности, наставники — электронные благодарственные письма, а победители - дипломы и памятные призы. Все победители приглашаются на торжественную церемонию награждения в Москву с участием государственных и общественных деятелей.

Иностранные победители из числа соотечественников, проживающих за рубежом, награждаются ознакомительными поездками по России от Россотрудничества. Возраст участников на момент поездки - 14-19 лет.

Репортажи СМИ о Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»: «Россия-1», Первый канал, Русский мир, Вместе.РФ, Телеканал 360.

Приём работ осуществляется до 25 марта 2025 года на сайте www.youthy.ru. Более подробная информация об условиях Конкурса и отправке заявок представлена в Положении. Перед созданием работ советуем ознакомиться с методическими рекомендациями. Визуальные материалы по Конкурсу для размещения доступны по ссылке.

Расскажите всему миру о своей Родине!

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