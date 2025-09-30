Я нашел ошибку
Основной тема сезона объявлен — «Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках».
В Самарской области пройдут очные этапы Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции.
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В 2025 году единый региональный конкурс проводится по 9 номинациям.
О проведении в 2025 году единого регионального конкурса Самарской области в сфере государственного и муниципального управления
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Вячеслав Широков предложил новый подход к расчету и оценке напряженно-деформированного состояния стальных модульных зданий при различных вариантах силового воздействия.
Ученый Самарского политеха доказал надежность модульных зданий в сейсмически активных регионах
Театр покажет четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик».
САТОБ примет участие в XXVII Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке
28 сентября в Москве завершился федеральный просветительский марафон Знание.Первые, посвященный 80-летию атомной промышленности.
Почти 4000 ребят из ПФО присоединились к федеральному просветительскому марафону Знание.Первые
Роман завоевал звание Лауреата 1 степени в составе региональной программы Самарской области «Всё сложится».
«Российская студенческая весна»: студент Сызранского колледжа искусств - Лауреат фестиваля
Продолжается прием заявок на конкурс «Женщины за сохранение традиций»

30 сентября 2025 15:06
131
Продолжается прием заявок для участия в Международном конкурсе «Женщины за сохранение традиций». Проект реализуется в целях обмена опытом и укрепления межкультурных связей, сохранения и популяризации традиций разных народов.
Целью Конкурса является сохранение и продолжение традиций как фундаментальной мировоззренческой позиции во всех сферах жизни.
Конкурс направлен на реализацию задач, обозначенных Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Организаторы: Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ и Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации. Партнером Конкурса выступает программа Росмолодежи АНО «Больше, чем путешествие», которая подготовила для каждого победителя специальный приз – уникальную поездку по России.
В рамках Конкурса участники размещают в социальной сети Вконтакте пост с рассказом о традициях, которые есть в их семьях, трудовых коллективах и организациях.
Пост необходимо сопроводить фотографиями или видео, обязательным хештегом #ЖенщиныЗаСохранениеТрадиций и подать заявку на участие в Конкурсе.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Традиционные ценности вокруг нас»: сохранение и развитие заложенных в семьях традиционных ценностей, внедрение эффективных практик, опирающихся на традиционные ценности;
- «Мосты культур и международное взаимодействие»: инициативы, направленные на укрепление межкультурного диалога и сотрудничества между женщинами разных стран;
- «Традиции национальной культуры – основа будущего»: сохранение и популяризация культурных традиций, обычаев и духовных ценностей;
- «Женщины-берегини и защитницы Отечества»: истории о женщинах, проявивших героизм, стойкость и преданность Родине;
- «Традиции в бизнесе: женский вклад»: традиции и культурные элементы, успешно интегрированные в бизнес-модели женщинами-предпринимателями, применение этих традиций в предпринимательской деятельности;
- «Корпоративные династии и верность профессии»: сохранение и развитие корпоративных традиций, рассказы о верности профессии и династиях.
Прием заявок на Конкурс продлится до 10 октября 2025 года.
Награждение победителей состоится на Международном форуме «Женщины за сохранение традиций», который пройдет в Москве в ноябре 2025 года.
Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, можно задать по электронной почте project-office@russiancip.ru, а также по телефону +7 (495) 620-81-22.
Официальный сайт, группа ВКонтакте и Телеграм-канал Евразийского женского форума https://eawf.ru/, https://vk.com/eawf, https://t.me/eawfrus.
Официальный сайт, группа ВКонтакте и Телеграм-канал Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации https://russiancip.ru/, https://vk.com/nciprussia, https://t.me/nciprussia.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

