Продолжается прием заявок на конкурс «Женщины за сохранение традиций»

Продолжается прием заявок для участия в Международном конкурсе «Женщины за сохранение традиций». Проект реализуется в целях обмена опытом и укрепления межкультурных связей, сохранения и популяризации традиций разных народов.

Целью Конкурса является сохранение и продолжение традиций как фундаментальной мировоззренческой позиции во всех сферах жизни.

Конкурс направлен на реализацию задач, обозначенных Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Организаторы: Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ и Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации. Партнером Конкурса выступает программа Росмолодежи АНО «Больше, чем путешествие», которая подготовила для каждого победителя специальный приз – уникальную поездку по России.

В рамках Конкурса участники размещают в социальной сети Вконтакте пост с рассказом о традициях, которые есть в их семьях, трудовых коллективах и организациях.

Пост необходимо сопроводить фотографиями или видео, обязательным хештегом #ЖенщиныЗаСохранениеТрадиций и подать заявку на участие в Конкурсе.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

- «Традиционные ценности вокруг нас»: сохранение и развитие заложенных в семьях традиционных ценностей, внедрение эффективных практик, опирающихся на традиционные ценности;

- «Мосты культур и международное взаимодействие»: инициативы, направленные на укрепление межкультурного диалога и сотрудничества между женщинами разных стран;

- «Традиции национальной культуры – основа будущего»: сохранение и популяризация культурных традиций, обычаев и духовных ценностей;

- «Женщины-берегини и защитницы Отечества»: истории о женщинах, проявивших героизм, стойкость и преданность Родине;

- «Традиции в бизнесе: женский вклад»: традиции и культурные элементы, успешно интегрированные в бизнес-модели женщинами-предпринимателями, применение этих традиций в предпринимательской деятельности;

- «Корпоративные династии и верность профессии»: сохранение и развитие корпоративных традиций, рассказы о верности профессии и династиях.

Прием заявок на Конкурс продлится до 10 октября 2025 года.

Награждение победителей состоится на Международном форуме «Женщины за сохранение традиций», который пройдет в Москве в ноябре 2025 года.

Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, можно задать по электронной почте project-office@russiancip.ru, а также по телефону +7 (495) 620-81-22.

Официальный сайт, группа ВКонтакте и Телеграм-канал Евразийского женского форума https://eawf.ru/, https://vk.com/eawf, https://t.me/eawfrus.

Официальный сайт, группа ВКонтакте и Телеграм-канал Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации https://russiancip.ru/, https://vk.com/nciprussia, https://t.me/nciprussia.

Фото: департамент информационной политики СО