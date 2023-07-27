Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
В Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
Госохранкультура дала добро Суркову на строительство у ТЦ «Гудок»
Госохранкультура дала добро на строительство у ТЦ «Гудок»
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк".
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на Госуслугах.
Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на Госуслугах
Тольяттинский завод железобетонных изделий внедряет инструменты бережливого производства
Тольяттинский завод железобетонных изделий внедряет инструменты бережливого производства
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
Африка попросила у Путина поддержки для членства в СБ ООН
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.05
-0.04
EUR 99.72
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Продлевают жизнь и повышают настроение: группы активного долголетия для пожилых самарцев

27 июля 2023 12:22
113
Продлевают жизнь и повышают настроение: группы активного долголетия для пожилых самарцев

В Самарской области с начала 2023 года уже более 6800 человек приняли участие в заездах активного долголетия в комплексных центрах социального обслуживания населения.

Как известно, активное долголетие способствует продолжительности жизни, улучшает самочувствие и настроение, повышает самооценку. Для реализации личностного потенциала и повышения жизненного тонуса пожилых граждан в Самарской области создаются комфортные условия. Эта задача обозначена национальным проектом «Демография».

Большое внимание всесторонней поддержке пожилым жителям губернии оказывается и на региональном уровне: это выплаты на улучшение жилищных условий, санаторно-курортное лечение, средства реабилитации и оказание социальных услуг на дому. «Сегодня крайне важно сделать так, чтобы вы чувствовали востребованность, были окружены вниманием, душевным теплом и передавали своей стране, Самарской области, ваши знания, жизненный, профессиональный опыт, мудрость, глубокое понимание преемственности истории, помогающей сохранить живую связь поколений», - неоднократно подчеркивал Глава региона Дмитрий Азаров, обращаясь к людям старшего возраста.

Активное долголетие состоит из трех основных частей: здоровья пожилого человека, достойной жизни в старшем возрасте и активному участию в жизни общества. Для реализации данной задачи в комплексных центрах социального обслуживания населения во всех районах региона организована работа клубов активного долголетия для граждан «серебряного» возраста.

Так, в Тольяттинском КЦСОН специалистами отделения социальной реабилитации еженедельно проводятся мероприятия на свежем воздухе Парке Победы Автозаводского района. Эта практика включает физкультурно-оздоровительные мероприятия: зарядку на свежем воздухе в парке и лесной зоне отдыха круглый год, занятия по скандинавской ходьбе, дыхательные практики, спортивные соревнования и праздники.

Основные задачи занятий физической культурой в пожилом возрасте - сдерживать старение, возрастные изменения, снять эмоциональное напряжение и, конечно, пообщаться. Поэтому летом в тольяттинском парке Победы участники клуба активного долголетия встречаются трижды в неделю.

«Это заряд не только на один день, но и до следующего выхода. Такие занятия наши не только для здоровья, но и поднимают настроение. А собственно настроение от здоровья. Сюда хочется приходить снова и снова. Мне здесь нравится быть», - говорит участница клуба активного долголетия и волонтер Эсфира Платонова.
«Независимо от погоды, от времени года, все время встречаемся, все время проводим вместе и полезно, к нам даже присоединяются проходящие мимо люди. Поэтому, если есть возможность, присоединяйтесь и вы! Будем вместе вести активный образ жизни, здоровый!», – рассказывает культорганизатор комплексного центра социального обслуживания населения Центрального округа Надежда Селиванова.

В центрах проводятся занятия физкультурно-оздоровительного и творческого характера, курсы компьютерной грамотности, консультации с психологом и т.д. Кроме того, в Центре проводят просветительские встречи, экскурсии в городе и за его пределами, развивают волонтёрское движение.

«Вот я уже хожу сюда уже пару лет. За это время прошла курсы компьютерной грамотности, я теперь с телефоном – ну не на 5, на 4 точно. Хожу в клуб «Кудесницы», там мы занимаемся рукоделием. И еще я – «серебряный» волонтер отряда «Горящие сердца». Хочу сказать, нам стареть пока некогда. Мы в ногу со временем шагаем», – делится своей историей участница клуба активного долголетия Валентина Кондратьева.
Еще одна жительница Автограда Галина Казакова посещает центр с 2014 года, очень активно участвует в постановках спектаклей, читает и пишет стихи. «Когда ушла на пенсию, мне было так скучно и одиноко, тогда я пришла в этот центр. Это просто счастье, что я хожу в этот центр, они мне как семья!», - делится женщина.

По словам заведующей отделением социальной реабилитации комплексного центра социального обслуживания населения Центрального округа Натальи Бредковой, с каждым годом количество людей, желающих продлить активное долголетие, только увеличивается.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
27 июля 2023  14:02
В Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
1
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
27 июля 2023  13:57
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
32
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
27 июля 2023  13:33
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
58
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
27 июля 2023  12:16
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
132
Губернатор анонсировал запуск производства беспилотников в Самарской области до конца года.
26 июля 2023  20:21
Во время прямого телеэфира Дмитрий Азаров ответил на вопросы по производству беспилотных летательных аппаратов в регионе
1471
Весь список