Продлевают жизнь и повышают настроение: группы активного долголетия для пожилых самарцев

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В Самарской области с начала 2023 года уже более 6800 человек приняли участие в заездах активного долголетия в комплексных центрах социального обслуживания населения.



Как известно, активное долголетие способствует продолжительности жизни, улучшает самочувствие и настроение, повышает самооценку. Для реализации личностного потенциала и повышения жизненного тонуса пожилых граждан в Самарской области создаются комфортные условия. Эта задача обозначена национальным проектом «Демография».



Большое внимание всесторонней поддержке пожилым жителям губернии оказывается и на региональном уровне: это выплаты на улучшение жилищных условий, санаторно-курортное лечение, средства реабилитации и оказание социальных услуг на дому. «Сегодня крайне важно сделать так, чтобы вы чувствовали востребованность, были окружены вниманием, душевным теплом и передавали своей стране, Самарской области, ваши знания, жизненный, профессиональный опыт, мудрость, глубокое понимание преемственности истории, помогающей сохранить живую связь поколений», - неоднократно подчеркивал Глава региона Дмитрий Азаров, обращаясь к людям старшего возраста.



Активное долголетие состоит из трех основных частей: здоровья пожилого человека, достойной жизни в старшем возрасте и активному участию в жизни общества. Для реализации данной задачи в комплексных центрах социального обслуживания населения во всех районах региона организована работа клубов активного долголетия для граждан «серебряного» возраста.



Так, в Тольяттинском КЦСОН специалистами отделения социальной реабилитации еженедельно проводятся мероприятия на свежем воздухе Парке Победы Автозаводского района. Эта практика включает физкультурно-оздоровительные мероприятия: зарядку на свежем воздухе в парке и лесной зоне отдыха круглый год, занятия по скандинавской ходьбе, дыхательные практики, спортивные соревнования и праздники.



Основные задачи занятий физической культурой в пожилом возрасте - сдерживать старение, возрастные изменения, снять эмоциональное напряжение и, конечно, пообщаться. Поэтому летом в тольяттинском парке Победы участники клуба активного долголетия встречаются трижды в неделю.



«Это заряд не только на один день, но и до следующего выхода. Такие занятия наши не только для здоровья, но и поднимают настроение. А собственно настроение от здоровья. Сюда хочется приходить снова и снова. Мне здесь нравится быть», - говорит участница клуба активного долголетия и волонтер Эсфира Платонова.

«Независимо от погоды, от времени года, все время встречаемся, все время проводим вместе и полезно, к нам даже присоединяются проходящие мимо люди. Поэтому, если есть возможность, присоединяйтесь и вы! Будем вместе вести активный образ жизни, здоровый!», – рассказывает культорганизатор комплексного центра социального обслуживания населения Центрального округа Надежда Селиванова.



В центрах проводятся занятия физкультурно-оздоровительного и творческого характера, курсы компьютерной грамотности, консультации с психологом и т.д. Кроме того, в Центре проводят просветительские встречи, экскурсии в городе и за его пределами, развивают волонтёрское движение.



«Вот я уже хожу сюда уже пару лет. За это время прошла курсы компьютерной грамотности, я теперь с телефоном – ну не на 5, на 4 точно. Хожу в клуб «Кудесницы», там мы занимаемся рукоделием. И еще я – «серебряный» волонтер отряда «Горящие сердца». Хочу сказать, нам стареть пока некогда. Мы в ногу со временем шагаем», – делится своей историей участница клуба активного долголетия Валентина Кондратьева.

Еще одна жительница Автограда Галина Казакова посещает центр с 2014 года, очень активно участвует в постановках спектаклей, читает и пишет стихи. «Когда ушла на пенсию, мне было так скучно и одиноко, тогда я пришла в этот центр. Это просто счастье, что я хожу в этот центр, они мне как семья!», - делится женщина.



По словам заведующей отделением социальной реабилитации комплексного центра социального обслуживания населения Центрального округа Натальи Бредковой, с каждым годом количество людей, желающих продлить активное долголетие, только увеличивается.