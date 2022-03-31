Продажи путевок с кэшбеком в детские лагеря начались 31 марта в России

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Продажи продлятся до конца лета. Отправиться в лагерь по этой программе можно будет с 1 мая по 30 сентября.

Согласно условиям программы, поездка должна быть оплачена картой "Мир". После этого в течение пяти дней на неё автоматически вернётся половина стоимости путевки, но не более 20 тысяч руб. Ограничений по возрасту детей и количеству смен, в которые ребёнок или несколько детей могут отдохнуть со скидкой, нет, объяснили в Ростуризме. С полным списком участников и предложений можно ознакомиться на сайте мирпутешествий.рф в разделе "детские лагеря".

Программа детского туристического кэшбека в России проводилась с 25 мая по 31 августа 2021 года. Возобновить её в 2022 году поручил президент Владимир Путин. В прошлом сезоне в рамках программы отдохнули 420 тысяч детей. Граждане купили путевки на общую сумму около 10 млрд рублей, а сумма возврата составила почти 5 млрд рублей.

Ранее премьер Михаил Мишустин сообщал, что правительство направит на финансирование программы в этом году 7,5 млрд рублей, сообщает Радио Маяк.