Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти задержали подозреваемого в грабеже на автомойке
В Тольятти задержали подозреваемого в грабеже на автомойке
С 1 апреля Россия и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки
С 1 апреля Россия и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки
Русский вошел в пятерку ведущих языков мира
Продажи путевок с кэшбеком в детские лагеря начались 31 марта в России
Продажи путевок с кэшбеком в детские лагеря начались 31 марта в России
В Самарскую область прибыл четвертый поезд с вынужденными переселенцами
В Самарскую область прибыл четвертый поезд с вынужденными переселенцами
Стартовал прием заявок для участия в конкурсе грантов в сфере физической культуры и спорта в Самаре
Стартовал прием заявок для участия в конкурсе грантов в сфере физической культуры и спорта в Самаре
Каждого пятого похитителя автомобильных деталей интересуют зеркала
Каждого пятого похитителя автомобильных деталей интересуют зеркала
В Центральном районе Тольятти в один день две женщины пострадали в ДТП
В Центральном районе Тольятти в один день две женщины пострадали в ДТП
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.09
-2.19
EUR 93.7
-2.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»
Эко-лекторий "30 шагов к природе" пройдет в Самарском зоопарке
В самарском Историческом парке пройдет творческая встреча с артистом театра драмы Андреем Нецветаевым    
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Продажи путевок с кэшбеком в детские лагеря начались 31 марта в России

31 марта 2022 12:28
84
Продажи путевок с кэшбеком в детские лагеря начались 31 марта в России

Продажи продлятся до конца лета. Отправиться в лагерь по этой программе можно будет с 1 мая по 30 сентября.

Согласно условиям программы, поездка должна быть оплачена картой "Мир". После этого в течение пяти дней на неё автоматически вернётся половина стоимости путевки, но не более 20 тысяч руб. Ограничений по возрасту детей и количеству смен, в которые ребёнок или несколько детей могут отдохнуть со скидкой, нет, объяснили в Ростуризме. С полным списком участников и предложений можно ознакомиться на сайте мирпутешествий.рф в разделе "детские лагеря".

Программа детского туристического кэшбека в России проводилась с 25 мая по 31 августа 2021 года. Возобновить её в 2022 году поручил президент Владимир Путин. В прошлом сезоне в рамках программы отдохнули 420 тысяч детей. Граждане купили путевки на общую сумму около 10 млрд рублей, а сумма возврата составила почти 5 млрд рублей.

Ранее премьер Михаил Мишустин сообщал, что правительство направит на финансирование программы в этом году 7,5 млрд рублей, сообщает Радио Маяк.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Нужен четкий антикризисный план: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия Самараавтожгут
29 марта 2022  14:00
«Нужен четкий антикризисный план»: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия «Самараавтожгут»
680
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
29 марта 2022  12:38
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
527
самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки
29 марта 2022  11:48
Самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки
650
31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей
29 марта 2022  09:25
31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей
529
В Парке дружбы народов в Самаре пройдет фестиваль муниципалитетов.
28 марта 2022  21:32
Дмитрий Азаров наградил заслуженных работников культуры региона
751
Весь список