Я нашел ошибку
Главные новости:
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
Продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза

60
продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза

В преддверии новогодних корпоративов и утренников аналитики Авито Товаров и Авито Услуг изучили, как на платформе изменились продажи праздничных костюмов и спрос на их аренду. Оказалось, что продажи костюмов Деда Мороза выросли в 2,5 раза, а спрос на новогодние шоу — в 3,5 раза.

Продажи новогодних костюмов и атрибутов главных праздничных персонажей на Авито в ноябре в Самаре выросли на 86% в сравнении с октябрем. Заметнее всего выросли продажи костюмов Деда Мороза — в 2,5 раза. Они обходились в среднем в 6 500 рублей, что на 21% дешевле, чем месяцем ранее. Также на 94% выросли продажи посохов главного новогоднего волшебника. Их покупали в среднем за 3 500 рублей — это на 8% дешевле, чем в октябре. Кроме того, на 76% чаще стали покупать бороды Деда Мороза, в среднем за 5 000 рублей. За месяц цена снизилась на 8%. Продажи костюмов Снегурочки тоже выросли — на 9%. Они обходились в среднем в 7 000 рублей, подешевев на 25% за месяц. 

По данным Авито Услуг, спрос на аниматоров за последний месяц вырос на 31%. Драйверы роста — безусловно, артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Ими стали интересоваться чаще почти в три раза. Спрос на аренду праздничных костюмов также вырос — на 18%. 

Также пользователи Авито стали активнее просматривать предложения об организации новогоднего шоу «под ключ» — спрос на эту услугу вырос в 3,5 раза. На 24% вырос спрос на организацию корпоративов. Также на платформе растет интерес ко всем популярным праздничным услугам по отдельности — так, спрос на аренду лофтов увеличился на 23%, на услуги диджеев — на 17%. Кроме того, на 15% чаще пользователи интересовались выступлениями певцов и на 7% — танцоров.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
134
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
186
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели
161
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025  19:15
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
528
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
14 декабря 2025  11:12
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
494
Весь список