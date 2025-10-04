Я нашел ошибку
Правительство ввело временные пошлины и квоты на масличный лен и кукурузу
Сборная Самарской области заняла 9-е общекомандное место среди 78 команд-участниц.
Пенсионеры Самарской области - победители и призеры всероссийской Спартакиады
Глава региона обратился с теплыми словами признательности к педагогическому сообществу области. 
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды ко Дню учителя
В Кинеле машина перевернулась на проезжей части, погиб человек
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
В Кинель-Черкасском районе в ДТП погиб водитель иномарки и пассажир Lada
продажи кокошников в России выросли более чем вдвое в 2025 году
Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 20 иностранных граждан
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Продажи кокошников в России выросли более чем вдвое в 2025 году

4 октября 2025 12:15
152
В 2025 году продажи кокошников на российских маркетплейсах увеличились более чем в два раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах интернет-магазинов.

Wildberries фиксирует значительный рост интереса к товарам в русском стиле. В денежном и количественном выражении лидируют кокошники, которые также демонстрируют самую высокую динамику роста.

И по обороту, и в натуральном выражении в лидерах кокошники, они же лидируют и по динамике прироста – в текущем году их оборот вырос на 110% по сумме продаж и на 84% по проданным штукам по сравнению с январем – сентябрем прошлого года. Речь идет о сотнях тысяч проданных товаров на сотни миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Аналитики РВБ отмечают, что платки и платья в русском стиле заняли второе и третье места по популярности на маркетплейсе в текущем году. Оборот продаж этих товаров увеличился на 75% и 108% соответственно. При этом в натуральном выражении продажи платков возросли на 106%, а платьев — на 75%.

Сарафаны пока не пользуются массовым спросом, однако их продажи увеличились на 44%, сообщили представители компании.

По данным Ozon, на начало октября продажи кокошников выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост заказов был зафиксирован накануне Масленицы, 27 февраля, когда показатель увеличился в 4,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, за этот период ассортимент национальных русских головных уборов на платформе удвоился.

В 2025 году красные кокошники стали самыми популярными – их продажи увеличились в 2,7 раза. Белые кокошники также показали значительный рост – в 2,1 раза. Черные кокошники также не остались в стороне, их продажи выросли в 1,5 раза. По данным аналитиков, лидерами по спросу на кокошники стали Московская, Ростовская и Ленинградская области.

