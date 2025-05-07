продажи граната в шоколаде в Самаре выросли в четыре раза

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За последний год в сети зародилось множество «съедобных» трендов. Этой весной восходит тренд на гранат в шоколаде — за последний квартал продажи этого десерта в Самаре выросли в четыре раза.

Фисташковый тренд

Сейчас в тренде — меренговый рулет с фисташками и тестом катаифи. Его продажи в I квартале 2025 года в Самаре выросли на 85% по сравнению с предыдущим кварталом. Большой рулет обойдется в 4 500 рублей. Также на 22% выросли продажи печенья с фисташками и катаифи.

К 8 марта кондитеры начали делать клубнику в шоколаде, добавив между ягодами и шоколадом прослойку из фисташек и катаифи. Этот десерт пользуется спросом и сейчас — его продажи выросли в 2,5 раза за квартал.

Фрукты в шоколаде

Клубника в шоколаде хоть и пользуется высоким спросом, но сдает пост главного тренда малине. Продажи малины в шоколаде за квартал выросли также в 2,5 раза. Своей популярностью она обязана бренду, который пришел в Россию осенью 2024 года. Он производит замороженные стаканчики с малиной, покрытой одновременно белым и молочным или темным шоколадом. Десерт очень быстро полюбили блогеры, и видео с ним стремительно заполонили соцсети, а кондитеры ввели этот рецепт в свой список. Малину в шоколаде ручной работы можно приобрести за 800 рублей. Также сейчас набирает обороты гранат в шоколаде. Его продажи выросли в четыре раза за квартал.

Новые тренды

В этом году появился еще один популярный десерт — «волосы ангела». Это тоже шоколадная плитка, но уже с начинкой из турецкой сладости пишмание — тонкой халвой из нитей. Именно она напоминает те самые «волосы», которые тянутся из плитки, если ее разломить пополам. Продажи такого шоколада за квартал выросли в 2,5 раза. Плитка ручной работы обойдется в 1 800 рублей.

Новую волну популярности сейчас ловят букеты из зефира. За квартал их продажи выросли в два раза. Особенно активно их заказывали к прошедшему 8 марта. Также высоким спросом пользуются моти — это традиционный японский десерт из рисового теста с нежной кремовой начинкой. Его продажи за квартал увеличились на 68%. На Авито множество кондитеров, которые готовят эту сладость на заказ с самыми разными вкусами.