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23 сентября Российский аукционный дом (РАД) подвел итоги торгов в рамках процедуры банкротства ООО «Вертикаль».

Продан 27-этажный торгово-офисный центр «Вертикаль» в центре Самары, у станции метро «Московская».

Здание ТОЦ является вторым по высоте объектом в Самаре, его площадь составляет 45,1 тыс. кв. м.

В составе объекта 2 здания: 27-этажный офисный центр, и 5-этажный торговый комплекс.

Общая площадь торговых помещений – почти 20 000 кв. м.

Общая площадь офисных помещений – 11 000 кв. м.

На момент продажи 100% офисных площадей сданы в аренду.

Комплекс в отличном техническом состоянии.

Имеется двухуровневый паркинг на 185 машино-мест, а также наземная парковка на 300 машино-мест.

В торговом центре расположены магазины для спортсменов, секции для детей и взрослых, фитнес-клуб, кинотеатр. Есть продуктовый оператор, аптека, спорт-кафе, кондитерская, салон красоты.

К участию в торгах было допущено 6 претендентов.

В ходе аукциона участники подняли начальную стоимость лота в 1,5 раза.

Победитель – ООО "ТРАНССЕРВИС" – предложил за лот наивысшую цену – 1,044 млрд рублей (начальная цена – 720 млн рублей).

«Это крупная сделка для рынка недвижимости Самары. Лот продавался в рамках процедуры банкротства и был продан с 1,5-кратным превышением начальной цены. Такой результат свидетельствует не только о высокой инвестиционной привлекательности объекта, но и об общем, устойчивом состоянии рынка коммерческой недвижимости. После периода ковидных ограничений и частичного ухода в онлайн рынок стремительно восстанавливается – мы отмечаем ажиотажный спрос на объекты торговли и офисы не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во всех крупных городах России. Это значит, что на рынке присутствует уверенность, что аренда офисов будет востребована так же, как аренда торговой недвижимости. То есть, что и бизнес и торговля будут развиваться», – говорит директор Поволжского филиала Российского аукционного дома Наталья Харланова.

Фото из открытых источников