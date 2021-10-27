Призывники Самарской области отправились служить в воздушно-космических войсках

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На областном призывном пункте в Сызрани более ста молодых людей строевым шагом прошли по плацу и направились к автобусам. Далее их путь лежит в Саратов, Чебаркуль и Моздок. Часть новобранцев останутся в Самаре и Тольятти. Кроме воздушно-космических сил парни будут нести службу в сухопутных войсках и ракетных войсках стратегического назначения.

Проводить призывников приехали руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов и военный комиссар Самарской области, полковник Алексей Вдовин. Они пожелали молодым воинам хорошей службы на благо Отечества и крепкого здоровья.

За двадцать пять дней октября это была уже третья отправка новобранцев с призывного пункта. Пока от нашего региона в Вооруженные Силы РФ ушло около 250 человек.

После отбытия призывников к месту службы Юрий Иванов провел рабочее совещание с руководством ВКСО.

Фото: правительство СО