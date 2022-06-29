Приставы взыскали с самарской строительной фирмы многотысячный долг за нарушение ПДД

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Фирма, занимающаяся строительством и ремонтом жилых объектов, была вынуждена рассчитаться с долгом в 135 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения после того, как судебные приставы вынесли в отношении служебных автомобилей запрет на проведение регистрационных действий.

Водители одной их крупных строительных фирм допустили несоблюдение правил дорожного движения. Нарушения были зафиксированы, однако компания в добровольном порядке их оплачивать не стала. Решение суда также не мотивировало руководство распрощаться с долгами.

В межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов Самары были возбуждены исполнительные производства.

Сотрудник Службы уведомил об этом фирму и дал разъяснения, касающиеся мер принудительного взыскания. Судебным приставом также был установлен срок для добровольного исполнения требований исполнительных документов.

В связи с тем, что срок исполнения требования истек и руководство продолжало уклоняться от погашения образовавшейся задолженности, судебный пристав-исполнитель вынес запрет на проведение регистрационных действий в отношении автотранспортных средств и вынес постановление о взыскании с компании-должника исполнительского сбора.

Осознав, что дальнейшее промедление с оплатой задолженности может обернуться серьезными последствиями, фирма предпочла не откладывать уплату долга. Денежные средства поступили на депозитный счет отделения судебных приставов, после чего были перечислены взыскателю, сообщает пресс-служба УФССП СО.

Фото: УФССП СО