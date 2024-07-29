Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый грантовый конкурс

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25 июля Президентский фонд культурных инициатив начал заявочную кампанию первого грантового конкурса 2025 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Заявки на гранты можно подать до 10 сентября на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

Заявить на конкурс свои творческие проекты могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Общий фонд грантового конкурса ­— 5 млрд рублей.

На официальном сайте Фонда опубликовано положение, где обозначены новые финансовые «коридоры» проектов — с первого грантового конкурса 2025 года изменятся суммы, на которые смогут претендовать творческие команды, в каждой из категорий. Теперь они выглядят так: до 700 тыс. рублей, 700 тыс. рублей – 7 млн рублей, 7 млн рублей – 20 млн рублей, свыше 20 млн рублей.

«Проанализировав финансовые запросы наших грантополучателей, мы пришли к выводу о необходимости увеличения «финансовых коридоров» заявок. Мы рассчитываем, что такие изменения позволят подойти к реализации проектов более масштабно, детально продумать зарплатный фонд участников команд, позволит расширить географию проектов и масштабировать их. Заявки ждем до 10 сентября, если у вас есть идея творческого проекта, мы ждем вас на конкурсе. Для заявителей разработаны обучающие программы», — прокомментировал старт заявочной кампании грантового конкурса генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Проекты на конкурс подаются по девяти тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе», сфокусированное на интеграции новых российских регионов в историко-культурную жизнь страны.

За три года работы Президентского фонда культурных инициатив свыше 160 тысяч творческих команда зарегистрировали личные кабинеты на сайте фондкультурныхинициатив.рф. По результатам 12 завершенных конкурсов Президентским фондом культурных инициатив поддержан 8391 проект на общую сумму более 31 млрд руб. Проекты подаются и реализуются во всех 89 регионах страны.

Самарская область – один из лидеров по количеству победных заявок в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, стабильно входит в пятерку лидирующих регионов – как по числу поданных заявок, так и по объему привлеченных в область средств. От губернии на 12 конкурсов фонда (с 2021 по июнь 2024 годы) было подано 1565 заявок. Из них - 166 победных на общую сумму 493 981 212, 38 руб. Среди самых активных участников конкурса стали творческие люди из Самары, Тольятти, Жигулевска, Октябрьска, Сызрани, Чапаевска, среди муниципальных районов – Богатовский.

«У нас в регионе много творческих и креативных людей, кто готов со своими идеями участвовать в конкурсе. Я уверена, что проектов будет много! Хочется пожелать каждому участнику вдохновения, ярких творческих идей и удачи в их воплощении. Мы по-прежнему ﻿будем оказывать поддержку нашим лидерам и тем, кто готов реализовать свои проекты благодаря президентскому гранту!» – поделилась врио культуры Самарской области Ирина Калягина.

В помощь авторам творческих идей Агентство социокультурных технологий совместно с проектными офисами Самарской области проводит открытые консультации по участию в грантовых конкурсах Президентского фонда культурных инициатив.

«Агентство социокультурных технологий также регулярно проводит образовательные мероприятия. За достаточно короткий промежуток времени, мы отучили уже 150 человек, с выдачей по окончанию курсов документов государственного образца. Наши выпускники могут писать проекты профессионально и выходят с обучения уже с уже оформленной в проект идеей», – рассказал директор Агентство социокультурных технологий Игорь Жаткин.

Консультации в ближайшее время пройдут:

30 июля в Тольятти в 12.00 по адресу: ул. Горького, 42, Центральная детская библиотека;

7 августа в Пестравке в 10.30 по адресу: ул. Крайнюковская, 63, Районный дом культуры;

12 августа в 10.00 в Безенчуке по адресу: ул. Тимирязева 84, Культурно-информационный центр «Третье место».

Фото: пресс-служба правительства СО