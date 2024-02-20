Престольный праздник в честь иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» состоялся в храме ИК-6 УФСИН СО

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Преосвященный Софроний, епископ Кинельский и Безенчукский совершил божественную литургию в храме исправительной колонии №6 в поселке Управленческий города Самары.

В богослужении принимали участие руководитель отдела тюремного служения Самарской епархии протоиерей Андрей Иванов, священники, окормляющие учреждение, верующие из числа осужденных в количестве более 30 человек, большинство из которых исповедались и причастились Христовых тайн.

По окончании Литургии владыка Софроний обратился к осужденным с архипастырским словом. Верующие поблагодарили архипастыря и подарили ему икону, сделанную своими руками.

В мероприятии также приняли участие помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский и член правления Благотворительного фонда просвещения «Вера» Константин Бобылев, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО