Премия «Серебряный Лучник – Самара»: стартовал прием заявок

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В Самарской области стартовал прием заявок и проектов на участие в Национальной премии в области развития общественных связей. Региональный этап «Серебряного Лучника» определит победителей в десяти номинациях. Лучшие проекты продолжат борьбу за заветную статуэтку Лучника на федеральном уровне. Подробная информация о том, как представить свой проект на конкурс, – на сайте https://luchnik.ru/competitions/sa-samara/

Участие в конкурсе – бесплатное. Коммерческие предприятия, государственные учреждения и органы власти, общественные и некоммерческие организации, благотворительные фонды, независимые авторы и творческие коллективы, агентства, студенты вузов губернии могут выдвинуть на соискание премии свои проекты, реализованные в 2023 году на территории Самарской области. Количество проектов, представленных на конкурс от одного участника, не ограничено.

Номинации премии «Серебряный Лучник – Самара»:

- «Культурно-просветительские проекты»;

- «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа»;

- «ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера»;

- «Благотворительность»;

- «Корпоративные коммуникации»;

- «Маркетинговые коммуникации»;

- «Продвижение государственных и общественных программ»;

- «Развитие и продвижение территорий»;

- «Продвижение технологий будущего»;

- «Лучший студенческий проект» (специальная номинация самарского регионального этапа).

Заявку на участие в премии следует зарегистрировать на странице регионального конкурса на сайте Национальной премии https://luchnik.ru/competitions/sa-samara/ до 25 декабря 2023 года. После этого участник получает ссылку на личный кабинет, которая придет на почту, указанную в заявке. До 30 декабря следует загрузить описание проекта, сделанное в соответствии со стандартами Национальной премии. Подробно ознакомиться с требованиями к презентации проектов и критериями их оценки можно по ссылке https://luchnik.ru/competitions/sa-samara/requirements/

По всем возникающим вопросам можно обращаться к организатору регионального этапа премии – в агентство коммуникаций «ПРАТОН».

Национальная премия «Серебряный Лучник» – главная премии в области коммуникаций. На федеральном уровне будет вручаться в Москве в марте 2024 года в 27-й раз. Самарский «Лучник» также имеет богатую историю: проводится в этом году уже в 14-й раз. За это время в конкурсе приняло участие более 700 проектов, около 6 000 авторов. По традиции торжественная церемония награждения победителей пройдет на площадке ГТРК «Самара» в феврале 2024 года.

Фото предоставлено пресс-службой премии «Серебряный Лучник»