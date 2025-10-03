Я нашел ошибку
Он строился с 2023 года, и сейчас на объекте наносят последние штрихи.
В Самаре на Чернореченской откроется новый ФОК в октябре
Губернатор Вячеслав Федорищев доложил о комплексной подготовке Самарского региона к масштабному спортивному событию.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Для тушения пожара задействованы 37 специалистов и 13 единиц техники.
В Самаре на Смышляевском шоссе загорелась несанкционированная свалка
Сотрудники следственных управлений и члены их семей исполнили проникновенные песни, стихи военной тематики и композиции на музыкальных инструментах.
Представители СУ СКР СО заняли призовые места во втором этапе Всероссийского конкурса художественной самодеятельности СК РФ
В Самаре работали участники художественно-просветительской программы «Новое передвижничество».
«Новое передвижничество»: в Самаре прошли творческие мастерские для будущих художников и музыкантов
Самой популярной за лето и первые дни осени стала площадка на Первомайском спуске – ее посетили 28 тысяч человек.
«Самара в движении»: более 75 тысяч человек приняли участие в тренировках проекта в 2025 году
В Детской центральной музыкальной школе Елена Панкратова работает с 1975 года, преподает сольфеджио, композицию, музыкальную литературу.
Елена Панкратова из Самары стала лауреатом премии Президента России для преподавателей детских школ искусств
Посетителей ждут бесплатные мастер-классы, интеллектуальные игры и другие активности, посвящённые истории почты, филателии и современному искусству.
Музей почты в Самаре приглашает на бесплатные мастер-классы 
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Представители СУ СКР СО заняли призовые места во втором этапе Всероссийского конкурса художественной самодеятельности СК РФ

3 октября 2025 19:26
241
Сотрудники следственных управлений и члены их семей исполнили проникновенные песни, стихи военной тематики и композиции на музыкальных инструментах.

В Пензе завершен второй этап Всероссийского конкурса художественной самодеятельности СК России, в котором приняли участие сотрудники следственных управлений СК России по Приволжскому федеральному округу и члены их семей, одержавшие победу на первом этапе конкурса в своих регионах.

Конкурс проводится ежегодно с 2018 года. Его главная цель — патриотическое, нравственное и культурное воспитание, развитие творческих способностей сотрудников СК России и членов их семей.

В 2025 году конкурс проходит в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и Года защитника Отечества, объявленного Президентом Российской Федерации, в связи с чем получил название «Живет Победа в поколениях…». Тема защиты Родины придает особую значимость выступлениям конкурсантов.

Творческое мероприятие объединило талантливых людей из следственных управлений СК России по Пензенской, Самарской, Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областям, республикам Татарстан, Удмуртия, Мордовия и Пермскому краю, Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Второй этап Всероссийского конкурса художественной самодеятельности состоялся в Центре культурного развития «Дом офицеров». Выступления конкурсантов трех возрастных групп оценивались в номинациях: «Вокал», «Вокальные коллективы», «Актерское мастерство», «Исполнительское мастерство» и «Авторская песня».

Сотрудники следственных управлений и члены их семей исполнили проникновенные песни, стихи военной тематики и композиции на музыкальных инструментах, такие, как «Баллада о солдатской матери», «Ах, эти тучи в голубом», «Смуглянка», «От героев былых времен», «Русский солдат Иван» и многие другие. Мастерство и талант выступающих не оставили равнодушными ни жюри, ни зрителей.

Инспектор (по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи) СУ СК России по Самарской области Бердникова Алла стала победителем в номинации «Авторская песня», лучшим в номинации «Актерское мастерство» в первой возрастной категории стал Мосталыгин Степан, сын исполняющего обязанности руководителя Ленинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Самарской области, а дочка руководителя Большеглушицкого межрайонного следственного отдела Вероника Федяева покорила жюри и зрителей песней «Ах эти тучи в голубом». Победители второго этапа представят свой округ на финальном этапе в Москве.

Выступления не оставили никого равнодушным и показали, что память о Великой Отечественной войне жива в нашем молодом поколении и будет передаваться потомкам.

