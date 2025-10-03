Представители СУ СКР СО заняли призовые места во втором этапе Всероссийского конкурса художественной самодеятельности СК РФ

241

В Пензе завершен второй этап Всероссийского конкурса художественной самодеятельности СК России, в котором приняли участие сотрудники следственных управлений СК России по Приволжскому федеральному округу и члены их семей, одержавшие победу на первом этапе конкурса в своих регионах.

Конкурс проводится ежегодно с 2018 года. Его главная цель — патриотическое, нравственное и культурное воспитание, развитие творческих способностей сотрудников СК России и членов их семей.

В 2025 году конкурс проходит в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и Года защитника Отечества, объявленного Президентом Российской Федерации, в связи с чем получил название «Живет Победа в поколениях…». Тема защиты Родины придает особую значимость выступлениям конкурсантов.

Творческое мероприятие объединило талантливых людей из следственных управлений СК России по Пензенской, Самарской, Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областям, республикам Татарстан, Удмуртия, Мордовия и Пермскому краю, Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Второй этап Всероссийского конкурса художественной самодеятельности состоялся в Центре культурного развития «Дом офицеров». Выступления конкурсантов трех возрастных групп оценивались в номинациях: «Вокал», «Вокальные коллективы», «Актерское мастерство», «Исполнительское мастерство» и «Авторская песня».

Сотрудники следственных управлений и члены их семей исполнили проникновенные песни, стихи военной тематики и композиции на музыкальных инструментах, такие, как «Баллада о солдатской матери», «Ах, эти тучи в голубом», «Смуглянка», «От героев былых времен», «Русский солдат Иван» и многие другие. Мастерство и талант выступающих не оставили равнодушными ни жюри, ни зрителей.

Инспектор (по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи) СУ СК России по Самарской области Бердникова Алла стала победителем в номинации «Авторская песня», лучшим в номинации «Актерское мастерство» в первой возрастной категории стал Мосталыгин Степан, сын исполняющего обязанности руководителя Ленинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Самарской области, а дочка руководителя Большеглушицкого межрайонного следственного отдела Вероника Федяева покорила жюри и зрителей песней «Ах эти тучи в голубом». Победители второго этапа представят свой округ на финальном этапе в Москве.

Выступления не оставили никого равнодушным и показали, что память о Великой Отечественной войне жива в нашем молодом поколении и будет передаваться потомкам.