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Представители региона приняли участие в конкурсе профмастерства «Лучший по профессии» среди правовых подразделений ПФО 

19 мая 2025 22:40
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В течение двухдневного периода соревнований конкурсанты продемонстрировали свои профессиональные навыки в служебной, физической и огневой подготовке.

Представители Самарской области приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди правовых подразделений Приволжского федерального округа. Нижегородская академия МВД России стала площадкой для проведения второго этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников правовых подразделений территориальных органов МВД России, дислоцированных на территории Приволжского федерального округа, на звание «Лучший по профессии». Представителем Самарской области, которая приняла участие в мероприятии стала начальник отделения договорной работы правового отдела ГУ МВД России по Самарской области майор внутренней службы Логинова Светлана Александровна.

В течение двухдневного периода соревнований конкурсанты продемонстрировали свои профессиональные навыки в служебной, физической и огневой подготовке.

Сотрудники правовых подразделений состязались в меткости при стрельбе из пистолета Макарова. В рамках испытаний по физической подготовке участники соревновались в челночном беге, силовом упражнении, а также в решении задач по выполнению боевых приёмов борьбы.

Кроме этого, участники конкурса продемонстрировали знания по основным направлениям правовой работы. Испытания по служебной подготовке проводились в виде тестирования, которое включало вопросы на знание Конституции Российской Федерации и федеральных законов, касающихся службы в органах внутренних дел, а также нормативных правовых актов Российской Федерации и МВД России, регламентирующих деятельность правовых подразделений системы МВД России по основным направлениям правовой работы, включая нормотворческую и информационно-правовую деятельность, международно-правовую, договорно-правовую, организационно-правовую и судебно-исковую работу, а также правовой контроль.

В результате напряженной борьбы среди сотрудников правовых подразделений территориальных органов МВД России, дислоцированных на территории Приволжского федерального округа, Самарская область заняла почетное 2 место.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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