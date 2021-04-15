Представители ГЭС в пресс-центре "КП-Самара" рассказали, когда начнут сбрасывать воду для пропуска паводка

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Представители Жигулевской ГЭС на круглом столе в пресс-центре "КП"-Самара" рассказали, как сооружение готово к пропуску паводка в апреле 2021 года и каким будет график сброса воды.

- Водосливную плотину начнут открывать после 20 апреля, пик пропуска паводка придется предварительно на даты с 1 по 10 мая, - сообщил директор ГЭС Олег Леонов.

Весеннее половодье сейчас проходит в нормальном режиме, водохранилище не переполнено - уровень воды на отметке 51,35 метра, чуть ниже нормы, пока что подтопления есть только на малых реках, где под водой оказались низко расположенные мосты.

На данный момент уровень воды в Волге рядом с Самарой составляет 28,26 метра. После сбросов он может достичь 32 метров.