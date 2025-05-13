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Председатель Совета ветеранов Сызранского линейного отдела вместе с волонтерами продолжают проведение мероприятий патриотической направленности

13 мая 2025 15:17
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Великая Отечественная война продемонстрировала героизм советского народа.  Важно с гордостью и достоинством сохранить эту память и пронести ее сквозь всю жизнь.

В честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне председатель Совета ветеранов Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с кадетами военно-патриотического клуба «Кадеты авиации» и кадеты волонтерской роты «Боевое Братство», студенты Сызранского филиала Самарского государственного технического университета проводят патриотические мероприятия.

17 апреля 2025 года в честь Дня ветерана органов внутренних прошли торжественные мероприятия. Председатель совета ветеранов Сызранского линейного отдела полковник милиции в отставке Сергей Анатольевич Дектярев вместе с ребятами волонтёрской роты «Боевое Братство» совместно с Сызранскими ветеранами МВД, а также действующими сотрудниками полиции встретились у мемориала, посвящённому погибшим в локальных конфликтах. Минутой молчания почтили память безвременно ушедших сотрудников системы МВД России и возложили цветы к стеле с именами погибших сотрудников Сызранского МУ МВД России. 

Заботясь о том, чтобы ребята чтили, помнили  и уважали память о героях Великой  Отечественной войны, председатель Совета ветеранов  вместе с ребятами посетили село Баклуши Ульяновской области, где находится «Памятник лётчику-истребителю Шутову Николаю Фёдоровичу на месте его гибели». Полковник милиции в отставке рассказал о том, как 4 октября 1942 года Шутов Н. Ф. в бою с немецким самолётом Ю-88 пошёл на таран, уничтожил противника и погиб вместе со своим самолётом. За героизм, смелость и самопожертвование сержант Н. Ф. Шутов Указом президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1943 года посмертно награждён орденом Ленина.

9 мая 2025 года, чтя память погибших дедов в Великой Отечественной войне,  кадеты волонтёрской роты «Боевое Братство» под командованием  Сергея  Анатольевича Дектярева приняли участие в военном параде на площади Куйбышева с участием соединений 2-й Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, ветеранов СВО, юнармейцев, представителей военно-патриотических клубов. 

Почетными гостями парада стали ветераны Великой Отечественной войны.  Командовал парадом исполняющий обязанности начальника штаба Второй гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа гвардии полковник Тлек Рахимов. 

Великая Отечественная война продемонстрировала героизм советского народа. Тысячи солдат,  офицеров, женщин, матерей и даже дети навсегда увековечили свои имена в памяти разных поколений, совершая подвиги каждый день. Важно с гордостью и достоинством сохранить эту память и пронести ее сквозь всю жизнь сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

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